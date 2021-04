Sara Croce esagerata, il bianco copre poco: effetto vedo non vedo è evidente – FOTO

Sara Croce si supera e fa impazzire i fan su Instagram, lo scatto rivela la sua silhouette: esplosione di sensualità

La modella Sara Croce delizia della sua bellezza i telespettatori di Avanti un Altro nelle vesti di Bonas, ma anche gli utenti di Instagram. La sua pagina vanta 932 mila followers, ricca di scatti della sua magnifica immagine. Da quelli più semplici ai più audaci, conquista sempre un numero spropositato di like da parte dei fan che ne contemplano l’angelica bellezza. L’ultima foto postata è tuttavia inconsueta e ancora più intrigante: strepitosa.

Sara Croce in bianco e nero: esplosione di sensualità

Misure perfette, bellezza slanciata, occhioni azzurri e capelli biondi, stiamo parlano della barbie vivente più seducente del web: Sara Croce. Una bellezza che raggiunge la perfezione, con gambe chilometriche e forme da capogiro, macina ammiratori ad ogni scatto di più.

Classe 1998, all’età di 22 anni ha già raggiunto importanti traguardi, primo tra tutti il quarto posto a Miss Italia nel 2017 che le apre le porte dello spettacolo. Grazie ad esso, ottiene l’ambito ruolo di Madre Natura nella celebre trasmissione Ciao Darwin, e in seguite ricopre quelli di Bonas in Avanti un Altro.

Uno dei volti più amati dell’irriverente quiz, grazie a tale partecipazione, ha raggiunto una smisurata notorietà social in costante aumento. L’ultimo scatto postato dalla modella ne è un chiaro esempio: in meno di un’ora ha superato i 24 mila like.

In bianco e nero, sfodera tutta la sua sensualità, posando con indosso un top bianco trasparente che evidenzia l’addome scolpito e il décolleté. Il suo viso è come sempre perfetto come quello di una bambola, dove regnano lo sguardo perturbante e le labbra perfette

Semplicemente divina, stuzzica la fantasia facendo sfoggio della sua ineguagliabile bellezza, degna di un’opera d’arte.