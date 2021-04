Zodiaco, i segni ossessionati dalla pulizia: scopri se ci sei anche tu

Alcuni segni zodiacali risultano avere una vera e propria ossessione per la pulizia tanto da risultare fin troppo esagerati agli occhi degli altri. Scopriamo quali sono

Quando si parla di pulizia e ordine le prese di posizione in merito a questi argomenti potrebbero essere differenti. C’è chi non mette al centro della propria quotidianità le faccende domestiche e non ritiene che un oggetto fuori posto, o un po’ di polvere, rappresentino un problema grave da risolvere. C’è chi invece non riesce a passare oltre e deve necessariamente pulire o sistemare mantenendo l’ambiente perfettamente lindo. In alcuni casi però si finisce per cadere in una vera e propria ossessione. In particolare secondo gli astrologi esistono segni zodiacali particolarmente toccati da questo tema. Scopriamo quali sono.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più indipendenti: per loro la libertà è tutto

I segni zodiacali più ossessionati dalla pulizia

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più ambiziosi: per loro raggiungere i propri obbiettivi è tutto

In questa categoria ritroviamo il segno del Cancro che vede nella sua attenzione per l’ordine e la pulizia un modo per dimostrare l’amore che prova per chi lo circonda. Le persone nate sotto questo segno sono molto attente alle proprie esigenze ma soprattutto a quelle degli altri, cercano infatti di tenersi il più possibile a disposizione per le persone amate. Questo vale anche per quanto riguarda la sistemazione della casa e dei loro oggetti.

Poi c’è la Bilancia che sembra avere un occhio di riguardo per l’estetica e tutto ciò che ne comporta. Il disordine non fa per lei, ogniqualvolta necessita qualcosa deve riuscire a trovarla all’istante senza dover ricercare con fatica nel mezzo del caos. Lo stesso vale per il Leone che lo fa anche per ostentazione. Si tratta di un segno che vive per ottenere l’attenzione degli altri e che ama mostrarsi. Questo vale anche per la propria casa e tutto il suo contenuto che deve essere costantemente pulito e sistemato, pronto a essere innalzato dal proprio padrone.

Senza alcun dubbio la medaglia d’oro come segno più ossessionato dall’ordine e dalla pulizia va alla Vergine e questo si ricollega ad alcuni aspetti del carattere tipici del segno, come la precisione e la mania del controllo. Organizza i tempi delle faccende domestiche quasi si trattasse di lavoro, in modo metodico, e lo fa impegnandosi molto. Questa ossessione può far scaturire anche vere e proprie discussioni con la propria famiglia o il/la partner, finendo per diventare un problema che andrebbe affrontato seriamente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Infine troviamo il Capricorno che in quanto a mania del pulito potrebbe fare concorrenza alla Vergine. Non solo pretende che tutto sia perfettamente lindo ma richiede, in maniera anche piuttosto prepotente, che anche gli altri contribuiscano a mantenere l’ordine. Quando questo non avviene le sue reazioni potranno essere anche spropositate.