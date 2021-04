Serena Rossi e “Canzone Segreta” un uragano contro di loro. I dettagli

Quali sono stati gli ascolti tv di Venerdì sera? Serena Rossi è riuscita a battere la coppia comica più in del momento? I dettagli

Il venerdì sera è targato Serena Rossi. La conduttrice ha conquistato ancora una volta molti italiani che la seguono sulla Rai con il suo programma Canzone segreta. Questa settimana però Mediaset ha esordito con la nuova trasmissione Felicissima Sera con a capo Pio e Amedeo che per la prima volta si sono ritrovati a condurre un programma in prima serata. L’azienda di Berlusconi è riuscita almeno ieri a battere la Rai? I dati non convincono.

LEGGI ANCHE>>>>Gomorra 5 (SPOILER) quei due cadaveri che faranno piangere i fan

Ascolti Venerdì sera: chi ha conquistato il primo posto?

LEGGI ANCHE>>>Maria De Filippi e il cane uguale a Maurizio Costanzo, il VIDEO è virale

I dati Auditel sono stati appena pubblicati e nel Venerdì sera appena passato, Mediaset è riuscita a battere la Rai aggiudicandosi dopo tanto tempo il primo posto. Infatti la prima puntata di Felicissima Sera, con Pio e Amedeo, ha conquistato 4.070.000 spettatori pari al 20.1% di share. Serena Rossi con Canzone segreta si è ritrovata quindi in seconda posizione convincendo 3.644.000 spettatori pari al 15.7% di share. Anche per l’Access Prime Time Striscia la notizia si è avvicinata a I soliti ignoti aggiudicandosi il 18% di share conquistando 4.852.000 spettatori. Il programma su Rai 1 invece ha totalizzato il 20% di share. Brutto colpo nel preserale, Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno fatto un passo indietro con Avanti un Altro che ha interessato 3.603.000 spettatori, 18.6% di share. Flavio Insinna con L’eredità ha conquistato invece 4.586.000 spettatori, 23% di share. Così si è ritrovato al primo posto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeamedeo83)

Questa sera ci sarà una nuova imperdibile puntata di Amici 2021 su Canale 5 e su Rai 1 il gioco Top Dieci condotto da Carlo Conti. Che la sfida abbia inizio!