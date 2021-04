Sfera Ebbasta, quale lavoro svolgeva il rapper prima del successo?

Sfera Ebbasta, uno dei rapper più famosi in Italia, prima di intraprendere la carriera musicale svolgeva un lavoro modesto.

Sfera Ebbasta con i suoi 3,5 milioni di followers è sicuramente uno dei rapper più noti e seguiti in Italia. Tantissimi i brani che hanno scolpito la sua carriera, numerose le collaborazioni dell’artista con colleghi anche internazionali. Tra gli ultimi, il brano Baby in feat. con J Balvin, cantante colombiano amatissimo in Italia per il suo stile reggaeton nonché il settimo artista più ascoltato al mondo su Spotify.

Insomma, progetti importanti per Sfera Ebbasta che continua la sua carriera musicale parallelamente a quella – ovviamente secondaria – di influencer. Perché sì, anche il 28enne originario di Sesto San Giovanni ma cresciuto a Cinisello Balsamo pubblica spesso foto che lo ritraggono con abiti sempre all’ultima moda, gioielli vistosi, borse e outfit sempre molto sportivi che raccolgono i consensi dei fans.

Successo a 360° e tanta musica, suo primo amore…ma cosa faceva Sfera Ebbasta prima di diventare famoso? Non lo immaginereste mai.

Sfera Ebbasta, il lavoro che non ti aspetti

Sul web si legge che Sfera Ebbasta – all’anagrafe Gionata Boschetti – fu bocciato in prima media e si è ritirato al primo anno di liceo, iniziando così i suoi primi lavori: da elettricista e muratore fino a quando non gli si sono aperte casualmente le porte della musica. I primi tentativi risalgono al 2011 caricando video su YouTube, senza peraltro alcun risultato.

Solo dall’incontro con il produttore Charlie Charles, Sfera Ebbasta inizia a riscuotere successo.

Un sogno diventato realtà per il rapper, che sia da monito per i giovani che continuano a crederci, nonostante le avversità.