Un giorno di super vacanza per Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi a Portofino: gli ultimi ed imperdibili scatti dei due innamorati.

La bellissima conduttrice di “Verissimo”, Silvia Toffanin, ed il suo amato compagno ed imprenditore Piersilvio Berlusconi, sono una coppia affiata ormai da tanti anni, nonostante non si siano ancora promessi amore eterno sull’altare e non facciano troppo parlare di sé. Pare però che riescano a ben compensare questa mancato passo con espedienti sempre più interessati, regalando alla loro quotidianità degli ottimi spunti da cui trarre ispirazione.

Innanzitutto i due sembrerebbero non smentirsi mai sull’accuratezza nello scegliere le loro località di villeggiatura. Proprio nei giorni scorsi, Piersilvio e la Toffanin sono stati felicemente immortalati in una serie di scatti inediti. Realizzati e pubblicati dal settimanale “Gente”, mentre la coppia godeva in grande stile la sua ultima vacanza in quel di Portofino.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, super vacanza ed avventure acquatiche a Portofino

Nei bellissimi scatti editati dalla storica rivista italiana, diretta dalla giornalista Monica Mosca, Pier e Silvia sono stati furtivamente ritratti nel mentre di una gita sportiva quanto divertente. In loro compagnia vi sono i loro due figli. La più piccola di soli cinque anni, Sofia Valentina. Ed il primogenito di anni dieci, Lorenzo Mattia.

Mentre la prima appare del tutto spensierata ed intenta ad osservare il panorama ricontante. Il tenero Lorenzo sembra essere più impavido e serio nel comprendere il da farsi sulla tavola guidata dal papà Pier. Come è facile osservare in questo caso, come in passate occasioni, entrambi gli esponenti della coppia amano praticare gli sport più disparati. In tal modo sarebbe facile spiegare la gita fuori porta cimentandosi nello Stand Up Paddle, o SUP. Molto simile al surf. Ma probabilmente meno rischioso e più semplice da praticare per i membri di una famiglia.

Un’altra caratteristica che tiene ben salda la coppia dal lontano 2001, anno del loro primo incontro, è sicuramente quella di preferire luoghi pacifici e a contatto con la natura, piuttosto che gli epicentri della pura mondanità. Dunque si tratta di una giornata di vacanza che rispecchia in pieno le loro esigenze quanto le loro peculiarità caratteriali.