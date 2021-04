Sophie Codegoni, sexy cowgirl in topless: bellezza atomica – FOTO

Sophie Codegoni è inarrestabile, infiamma Instagram con un’altra foto della sua bellezza, questa volte in veste più audace: atomica

Non si placano le critiche per l’ex tronista Sophie Codegoni, che poco dopo la scelta ha posto fine insieme a Matteo Ranieri alla loro breve relazione. Non è sicuramente un evento inedito, e già altri prima di loro, dopo una più approfondita conoscenza, hanno compreso di essere incompatibili.

Tuttavia, in questo caso, sono anche delle voci a influire sul giudizio del pubblico. Prima considerata troppo intima con l’altro ex tronista Gianluca De Matteis, notizia smentita dalla protagonista, che ha descritto il loro rapporto come una semplice amicizia. Poi la “bomba”: alcune segnalazioni di una frequentazione in corso anche durante il programma con un ragazzo di Roma, il quale gestirebbe un tabaccheria nei pressi dell’appartamento dove alloggiava Sophie.

Non ci sono certezze ma molti dubbi, e sono numerosi gli utenti che criticano senza sosta la tronista. Tuttavia la diretta interessata sembra impermeabile all’odio social, e continua a lavorare con la sua splendida immagine. Modella nata, ha postato uno scatto che ha infiammato Instagram per la sua audacia: bellissima.

Sophie Codegoni, essenza di seduzione

Bellezza fuori dal comune, una delle troniste più attraenti passate dal programma di Uomini e Donne, Sophie Codegoni non smette di stregare i fan sui social. Viso da bambola dai lineamenti dolci, la tronista ha subito colpito il pubblico. Capelli lunghissimi, occhioni azzurri, labbra carnose, fisico slanciato e scolpito: è puro splendore, che inevitabilmente conquista sempre più notorietà.

Ad oggi la sua pagina Instagram vanta 433 mila followers, e dall’ultimo scatto postato è facile presumere che il numero dei seguaci sia destinato ad aumentare considerevolmente. Alza la temperatura sul social con un topless da capogiro, coprendo il décolleté solo con l’uso del braccio. Vestita unicamente dal jeans azzurro e dal cappello in feltro in tonalità terra, sfoggia la chioma extra liscia ed il make up ad intensificare lo sguardo.

La sua silhouette disegna una curva perfetta, esibendo un fisico davvero ineguagliabile: semplicemente atomica. Conquista più di 44 mila like, e si conferma come una delle bellezze più affascinanti dello web.