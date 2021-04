Tommaso Zorzi è riuscito a scioccare Diletta Leotta su Radio 105. La confessione bollente in diretta la lascia senza parole: “Non me lo sarei mai aspettato!”

Il vincitore del Grande Fratello Vip e attuale opinionista dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi ha davvero voluto lasciare il segno durante la sua diretta radio. Ospite del programma Take Away condotto su Radio 105 da Diletta Leotta e Daniele Battaglia, l’influencer ha rivelato un segreto davvero hot.

Lo show radiofonico viene ripreso e va in onda anche sui canali tv della radio. Zorzi era collegato da casa, mentre i due presentatori gli facevano domande sulla sua vita prima di diventare un volto noto. In particolare il dj Daniele Battaglia gli hanno chiesto di raccontare la sua prima volta in televisione. È stato in quel momento che l’ex gieffino ha raccontato un aneddoto molto, molto particolare.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni con il suo ex, il VIDEO diventa virale: sbarca su Tik Tok

Tommaso Zorzi, confessione bollente in diretta. Lo shock di Diletta Leotta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio105 (@radio105)

LEGGI ANCHE -> Elettra Lamborghini esagerata: il completo non copre nulla. Unica – FOTO

La sua ammissione sulla prima volta in video è davvero a luci rosse: “Ho fatto un cameo in un bukkake…” , ha dichiarato Zorzi, facendo riferimento a una pratica sessuale poco convenzionale. Sebben il suo intento fosse goliardico, in studio lo sconcerto è totale. Daniele Battaglia si leva le cuffie e urla: “Ma no!“, mentre Diletta Leotta rimane pietrificata, sul volto lo shock di chi non riesce a credere alle sue orecchie.

La conduttrice siciliana è rimasta letteralmente senza parole. Daniele Battaglia ha cercato di sdrammatizzare e ritornare all’intervista, ma anche Diletta Leotta è voluta intervenire. Rivolgendosi a Zorzi ha raccontato: “Ma lo sai perché conosco il significato di questa parola? Perché il nostro amico Jake La Furia me l’ha messo nelle parole vietate di Instagram e io dicevo: Ma che significa?“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

E più avanti nello show, Diletta si è “vendicata” dell’imboscata tesa da Zorzi. L’influencer spiegava che a breve condurrà un format su Mediaset Play che gli consentirà di usare un linguaggio “che è più mio rispetto all’Isola dove non posso dire certe cose”. La Leotta allora l’ha interrotto, scherzando: “Tipo se vuoi dire quella cosa di prima? Hai trovato il posto giusto e il momento giusto. Sono ancora frastornata, non me lo sarei mai aspettata da lui una cosa del genere”.