Un Posto al Sole, Roberto Ferri lascia la soap? La rivelazione di Riccardo Polizzy Carbonelli, l’attore più amato della longeve soap napoletana che va in onda su Rai Tre

Un Posto al Sole è senza ombra di dubbio la soap opera più seguita della televisione italiana. Tra i tanti personaggi che hanno fatto la storia di questa lunga serie è Riccardo Polizzy Carbonelli, che nella soap interpreta il ruolo di Roberto Ferri. Si è spesso parlato di un addio alla soap ma una volta e per tutte Riccardo ha deciso di rivelare quali sono le sue intenzioni future.

Un Posto al Sole, Riccardo Polizzy Carbonelli parla del suo futuro nella soap opera

In una recente intervista, Roberto ha dichiarato di aver avuto dei problemi fisici ma che per fortuna ha risolto. Purtroppo, però, questo ha messo a rischio la sua presenza nella famosa serie girata a Napoli. Nonostante la stanchezza fisica e mentale, però, lui non ha mai pensato di abbandonare.

Dunque i fans della soap opera possono stare tranquilli perché Roberto Ferri, ovvero Riccardo Polizzy Carbonelli, non ha nessuna intenzione di lasciare il suo ruolo e sarà uno dei protagonisti ancora per moltissimi anni.