Uomini e Donne, Maria De Filippi svela il curioso retroscena

Maria De Filippi svela un interessante retroscena circa la sua conduzione più che ventennale di Uomini e Donne.

Era il 1996 quando Maria De Filippi iniziò la sua esperienza nella conduzione di Uomini e Donne, il dating show ancora oggi protagonista nelle reti Mediaset e che riscuote costantemente successo. I telespettatori infatti sono coinvolti dalle vicende che riguardano i protagonisti dello show, corteggiatori e tronisti.

La conduttrice è tra le più amate delle reti Mediaset ed i suoi numerosi impegni la vedono protagonista spesso in televisione. Anche Amici, il talent dalla stessa ideato nel 2001 si rivela a distanza di 20 anni un format vincente su cui continua a puntare Canale Cinque.

Il modo di fare televisione è cambiato ma alcune abitudini restano e la De Filippi lo sa bene. Non a caso, qualcuno ha sottolineato un “vizio” della conduttrice tramutatosi in abitudine. Di cosa si tratta? Non resta che scoprirlo.

Maria De Filippi, svela un segreto: fans sbigottiti

Raimondo Todaro, il famoso ballerino protagonista in Ballando con le Stelle, nel corso della sua partecipazione al serale di Amici, avrebbe esortato i ballerini a puntare sull’originalità, la carta vincente per distinguersi dagli altri e portare in tv un prodotto nuovo. Il ballerino e coreografo avrebbe fatto riferimento alla padrona di casa accentuando come la stessa conduca da anni Uomini e Donne seduta sugli scalini dello studio.

Un’affermazione che non ha colto impreparata la diretta interessata la quale sul punto ammette: “Raimondo ti svelo il segreto degli scalini. Nascono non per scelta ma perché, registrando molte puntate ad un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi”.

“Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini. Poi ho capito che avrei potuto fare da lì anche tutta la puntata” svela così Maria De Filippi il perché di quella scelta insolita ma che si è rivelata un successo.