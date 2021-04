Valentina Ferragni: il primo costume di stagione è un omaggio alla bellezza delle donne e un invito a piacersi per come si è

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Oggi se ne parla di più rispetto al passato ma il movimento che vi sta alla base ha iniziato la propria lotta molti anni fa. Parliamo del body positivity che si pone come obiettivo quello di dare una nuova e diversa percezione del corpo.

Ognuno a suo modo è bello e anche degno di essere ammirato, di apparire ed essere apprezzato per quello che è senza discriminazioni, insulti e offese, soprattutto sui social che nell’epoca del 3.0 non mancano mai.

Il body positivy va contro quei canoni di bellezza statici e di vecchio stampo che vogliono la donna alta, magra e filiforme. Oggi le donne in carne, le curvy come si usa chiamarle, sono il riscatto di chi per anni si è sentita inadeguata e imperfetta.

Oggi sul web c’è una donna che più di tutte incarna questo. Lei è Valentina Ferragni, la sorella più piccola di Chiara, l’influencer numero uno al mondo. Bionda, occhi chiari, bella ma di certo non da taglia 40. Lei ha saputo andare oltre le critiche, mettere da parte le offese degli haters che spesse volte l’hanno presa in giro per “i suoi chili di troppo” e oggi appare più bella e raggiante che mai.

LEGGI ANCHE –> Federica Panicucci in bikini, panorama onirico: positività e bellezza -VIDEO

Valentina Ferragni, una sirena da film a bordo piscina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

LEGGI ANCHE –> Guendalina Tavassi, vista da sogno: la posa manda in tilt in web – FOTO

È una sirena da film Valentina Ferragni nella sua ultima foto pubblicata su Instagram. La sorella più piccola delle Ferragni e imprenditrice nel mondo dei gioielli, si concede qualche momento di relax alle terme. Un week end romano che descrive sui social. Esce dalla piscina e si fa immortalare in tutta la sua semplicità e bellezza.

Indossa un bikini verde pastello la sorella di Chiara e mostra fiera il suo fisico curvy. Capelli biondissimi come sempre che le cadono da un lato, pochissimo trucco e delle forme che invitano a godere la vita. Valentina mostra senza più nascondersi il suo fisico, sicura e bellissima come si sente ora che non ha più paura di quello specchio dei social che per lei sono stati una grande sfida.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

In 50 minuti 120 mila like alla sua prima foto in bikini della stagione e tantissimi commenti, soprattutto di donne che la inneggiano per la sua forza e il suo coraggio. Uno su tutti li riassume: “Sei bellissima con le tue imperfezioni ❤️”.