Valentina Vignali e il video di cambio outfit, che spettacolo-VIDEO

La Vignali ha condiviso un video in cui cambia outfit passando da uno sportivo a uno elegante blu bellissimo

Valentina Vignali condivide un video in cui appare bellissima mentre cambia d’abito, da sportiva a elegante con un abito blu con scarpe con il tacco. Nei commenti poi scrive:”Mi sono impegnata tantissimo per dare quel calcio così bello”. Gli utenti scherzano con lei:”Hai rischiato il ginocchio”. Ovviamente poi c’è chi adora la Vignali e lo scrive:”Onestamente sei splendida in entrambe le versioni”, “Atleta..modella..l’unica cosa certa: strafica“.

Valentina Vignali e il suo amore grande per ill cucciolo di labrador

La Vignali sta vivendo un periodo felice della sua vita, ha delle ottime opportunità lavorative e ha una storia d’amore che l’appaga molto. Insieme a lei da qualche mese c’è anche un’altra fonte di gioia, il suo piccolo cucciolo di labrador. Il cucciolo è bellissimo e lei lo adora anche se come tutti i cuccioli combina non pochi guai. Recentemente l’influencer ha condiviso una foto con il suo cucciolo e ha scritto:”Sono Muffin e appena danno lo straccio adoro passare con le zampe sporche di fango in tutta casa, però sono bello e quindi mi perdonano sempre, ciao”. Tutti i follower adorano Muffin:”Una delle foto più belle che hai pubblicato”, “Patatone! Comunque poteva andare peggio dai, tipo avere un golden retriever e la moquette in casa come il sottoscritto”.

Valentina Vignali, come tutti sta accusando molto la situazione pandemia, appare nostalgica con foto estive. Ne condivide una con indosso un bikini in una location di vacanza bellissima. Nella didascalia ha scritto:”Oggi che sono in pigiama e diluvia ripropongo foto estate 2020 per aumentare la presammale e nel mentre, sto stilando una lista dei posti che voglio visitare/viaggi appena tutto questo sarà finito e sono:Coast to coast in macchina in America (da Boston a San Francisco), Transiberiana (in treno da San Pietroburgo a Pechino), Norvegia, Islanda, Filippine, Hawaii, Argentina, Giordania”.

A sentirla viene proprio voglia di partire subito per il giro del mondo dopo questo anno così terribile. Ovviamente con lei ci sarà il suo fidanzato a fare il giro del mondo e forse anche il cucciolo.