Weekend di sport: il workout di Taylor Mega – VIDEO

Volete allenarvi anche nel weekend ma non trovate l’allenamento giusto? Niente panico, Taylor Mega è pronta a svelare il suo workout

E’ appena iniziato un altro weekend e a quanto pare la pioggia farà da padrone a questo fine settimana, come passare il tempo? Allenamento è la parola giusta. E noi oggi vogliamo proporvi un circuito della bellissima Taylor Mega, lei lo ha già provato a Pasqua ed è stato un successo e voi siete pronti a seguirla? Il workout brucia grassi vi farà divertire e lo sport diventerà la vostra dipendenza.

Il workout di Taylor Mega: di cosa si tratta?

Siete pronti a provare il workout di Taylor Mega? Ecco in cosa consiste il vostro allenamento. Saranno i dodici minuti più in del vostro weekend. Iniziamo:

Squat Jump Jumping mountain climb Step up Squat jump con cambio direzione.

Sono quattro esercizi che non hanno bisogno di nessun attrezzo ma solo di tanta grinta e carica da parte vostra. Dovrete ripetere tutto per tre volte. L’allenamento consiste in quaranta secondi per ogni pratica e venti secondi di riposo. I più temerari potranno concludere il workout con qualche serie di addominali. Prima di iniziare non dimenticatevi di fare almeno dieci minuti di riscaldamento e alla fine del circuito almeno dieci minuti di stretching.

Si consiglia di rimanere leggeri per far sì che non ci siano problemi durante la seduta di allenamento. Per oggi è tutto. Seguiteci per altri workout nei prossimi articoli, le influencer sono pronte a darvi tutte le informazioni necessarie per tenervi in forma.