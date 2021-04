Zanzariera fai da te: i passaggi utili per crearla in poche mosse!

Ecco tutto quello che c’è da sapere per creare una zanzariera fai da te. Date un’occhiata anche voi ai procedimenti da fare per creare una rete contro le zanzare ed insetti di diverso tipo.

Con l’arrivo delle alte temperature, e soprattutto dell’estate, vi è anche l’arrivo delle zanzare e delle mosche.

Soprattutto le prime, possono creare fastidio anche a chi soffre di allergia.

Ovviamente, per evitare questi fastidi e inconvenienti, potete pensare di procurarvi delle comode zanzariere, senza rinunciare ad arieggiare gli ambienti e a mantenere balconi e finestre aperti.

Come allontanare le zanzare con una zanzariera fai da te

Esistono in commercio tantissimi modelli. Tuttavia è bene sottolineare che, se avete un po’ di manualità, potete costruire, in maniera molto semplice e con ottimi risultati, delle zanzariere fai da te.

La prima cosa che dovete decidere è ovviamente il materiale che volete usare. Potete scegliere tra nylon, alluminio, velcro e filo di ferro.

Potete creare una zanzariera per una tapparella, procurandovi 2 strisce di legno della stessa lunghezza della vostra tapparella, 1 telo di rete, chiodini, viti, un seghetto per il legno, una forbice, un martello e un trapano per l’installazione.

Per prima cosa dovrete andare a tagliare le strisce di legno della stessa misura dell’altezza e della larghezza della tapparella. Allo stesso modo dovrete tagliare il telo servendovi delle forbici in modo da andare a coprire la misura del vano. A questo punto, con un martello e dei chiodini potete fissare il telo alle staffe di legno e successivamente con il trapano andare ad ancorare il tutto alla tapparella.

Se, invece, volete creare una soluzione molto più economica potete pensare di creare una zanzariera con il velcro. In questo modo non dovrete far altro che attaccare il velcro ad una cornice servendovi del biadesivo. Facendo ciò, potrete rimuovere facilmente la zanzariera se lo desiderate e in base al vostro utilizzo.

Per una soluzione più veloce, potete creare con un telo una semplice tendina. Non dovrete far altro che andare a ritagliare il telo per la misura desiderata e inserire nella parte superiore un sostegno. Nella parte inferiore, invece, dovrete andare ad inserire un peso in modo da rendere stabile tutta la struttura.