Zoom, “scappa” il nudo integrale di un deputato: lui risponde così

Un momento sicuramente imbarazzante su Zoom, la piattaforma che consente di fare le riunioni tramite PC e altri dispositivi analoghi. Uno strumento il cui uso è stato potenziato soprattutto con la pandemia. Nel corso di una videochiamata tra esponenti politici, il nudo integrale di un deputato ha alterato i toni della riunione con imbarazzo da parte del diretto interessato che si è prontamente scusato per quanto avvenuto.

Si chiama William Amos, il deputato liberale canadese protagonista della vicenda. Classe 1974 e nato a Ottawa, il politico ha cercato di spiegare l’evento tragico. “Il mio video si è acceso accidentalmente mentre mi stavo cambiando dopo avere fatto jogging, è stato un errore sfortunato che non capiterà più“.

Intanto l’immagine del suo nudo si è diffuso prontamente sul web.

Nudo integrale su Zoom, la reazione dei colleghi

I primi a divulgare la notizia è stata la Bbc che mostra lo screenshot del deputato nudo tra la scrivania e le bandiere simbolo del Canada e del Quebec. I colleghi hanno accolto con profonda ironia quanto verificatesi tanto da ammettere: “necessario ricordare ai colleghi, soprattutto uomini, che cravatta e giacca sono obbligatorie”.

Intanto, sul profilo ufficiale del deputato non appare nulla al riguardo, il politico infatti non ha pubblicato storie né post sul fatto; l’ultima foto infatti risale al due aprile, quella sopra riportata. “Papa & husband”, così si presenta su Instagram e in effetti sono numerose le foto con i figli.

Sicuramente la prossima volta starà attento alla webcam prima di denudarsi.