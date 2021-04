A Domenica Live, programma in onda su Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, parla Bianca, la mamma di Mauro Romano, rapito 44 anni fa.

La signora Bianca vive con un enorme peso sullo stomaco, “sarà lui o non sarà lui? Sto sempre con queste parole nel mio cuore”, dice Bianca, commuovendo gli spettatori.

Il fratello di Mauro aggiunge: “Ci sono elementi che ci fanno pensare che sia Mauro e io aiuterò sempre mia mamma a cercare Mauro”.

Mauro è stato rapito il 21 giugno del 1977 in Salento, il suo rapimento è stato definito il più lungo del mondo. La vicenda è molto contorta, gli enigmi sono tanti ed ancora oggi non si è fatta luce sulla vicenda.

Una vicenda piena di dolore, che fine ha fatto Mauro Romano?

La famiglia di Mauro Romano, bambino scomparso nel 1977, ipotizza la sua possibile somiglianza con uno “sceicco”.

La conduttrice di Domenica Live, Barbara D’Urso manda in onda un’intervista alla moglie dello “sceicco”, che secondo la famiglia di Mauro il bambino chiamava “zio” e che, sempre secondo la famiglia del bambino, quest’uomo potrebbe averlo rapito. La moglie nega tutto, sia sul rapimento sia sull’uso del termine “zio”.

Il commento di Bianca, mamma di Mauro, è durissimo: “Il processo non dobbiamo farlo in televisione ma in tribunale. A me manca un figlio e ancora non so se è vivo o morto. Andremo in tribunale, sarà la legge a giudicare se suo marito sa o no”.

Interviene nella conversazione anche Manuela Arcuri, presente in studio, la quale testimonia sulla sua relazione con lo “sceicco” arabo, avvenuta nel 1999. L’attrice parla di un uomo gentile, amorevole, dice di aver vissuto una favola per circa un anno. Durante la relazione è stata tre volte da lui a Dubai ed ha conosciuto la sua famiglia.

Barbara D’Urso chiede all’attrice se nota una certa somiglianza tra Mauro e lo sceicco.

Manuela Arcuri risponde: “Mi dispiace molto dire queste parole, da mamma capisco il dolore della madre di Mauro. Dalla mia esperienza diretta, posso dire che ha due fratelli e due sorelle. Il fratello maggiore è identico a lui, anche l’altro fratello. Tutti i fratelli si assomigliano tantissimo e sono come il padre. Io credo sia il padre biologico. Non ho conosciuto la mamma e le sorelle, le donne lì vivono in modo riservato. Da quello che ho visto, non ho mai dubitato neanche per un attimo che non fosse di quella famiglia. Non ho visto le sue foto da piccolo ma in famiglia si somigliano davvero tantissimo”.

Barbara poi manda in onda un video che mette in evidenza perché Bianca nota una certa somiglianza tra lo sceicco e Mauro, importanti sono due cicatrici e qualche espressione. Bianca pensa che lo sceicco sia il suo Mauro e vuole le prove.

Dopo il video Emanuela Arcuri dice di non aver notato le cicatrici e che non l’ha più sentito da quando si sono lasciati.