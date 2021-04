Alba Parietti a favore del DDL Zan, promette: “Ci vediamo domani”- FOTO

Alba Parietti sempre più agguerrita sfrutta tutta la sua popolarità per lanciare un messaggio di estrema importanza

Non si arresta l’elenco dei personaggi famosi che hanno deciso di usare i social per schierarsi apertamente a favore dell’approvazione del DDL Zan. Alla lunga lista si è aggiunta anche Alba Parietti che si contraddistingue dai suoi colleghi del mondo dello spettacolo per non aver mai celato le sue idee politiche. Per farlo la showgirl torinese ha anche lei pubblicato una foto in primo piano sul suo profilo Instagram in cui ha scritto DDL Zan sul palmo della mano. C’è un particolare però che non è sfuggito ai fan, forse nella fretta non si è accorta che la scritta, scattata la foto, risulta essere al contrario. Alba si è rivolta ai suoi tantissimi follower non solo per portare avanti questa doverosa battaglia di civiltà ma anche per dargli appuntamento a domani. L’Alba nazionale sarà infatti una dei protagonisti de La Vita in Diretta, l’appuntamento quotidiano con l’approfondimento e tanto altro che va in onda nel pomeriggio di Rai 1.

Alba Parietti da sempre schierata a difesa del mondo LGBT

Scritta alla rovescia a parte, quella di oggi non è certo la prima manifestazione di solidarietà e vicinanza di Alba Parietti al mondo LGBT. Da sempre donna con profonde radici di sinistra si la showgirl non si è mai tirata indietro quando si è trattato di prendere le parti di quei valori di democrazia e rispetto che ritiene fondamentali. Recentemente, proprio su questa tematica, ha ricevuto assurdi attacchi riguardo alla sincera amicizia che lega il figlio Francesco Oppini al vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Un affetto nato proprio all’interno della casa più spiata d’Italia e che ha sollevato stupide illazioni riguardo al loro rapporto. Qualche pseudo fan le ha recentemente chiesto se non le “rodesse” avere un figlio gay.

Una domanda a cui Alba ha risposto con la solita sincerità e schiettezza che da sempre l’ha contraddistinta affermando che di certo ne sarebbe felice. Al contrario ha chiesto al “fan”: “Tua madre invece come giustifica un figlio così volgare e ignorante? Io al posto suo sarei disperata“.