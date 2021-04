L’ultimo scatto social ritrae la trasformazione a cui si è sottoposta Alessandra Celentano per rispondere al “guanto di sfida” degli altri prof di Amici

Ieri sera su Canale Cinque è andata in onda la quinta puntata del Serale di “Amici 20” e Arisa e Lorella Cuccarini hanno deciso di lanciare un inaspettato guanto di sfida ai colleghi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, proponendo ai due professori una duplice esibizione di ballo e di canto. La sfida a cui sono stati chiamati riguardava una performance sulle note di ”Mi vendo” di Renato Zero.

Nel daytime di ieri, direttamente dalla sala prove della scuola, avevamo visto una Celentano molto dubbiosa sul da farsi: “Non ci penso minimamente. Non ha senso e non ho proprio intenzione. Ci sono i ragazzi, noi abbiamo 80 anni per gamba, spazio ai giovani“. Rudy l’aveva subito rassicurata dicendole invece di stare serena e fidarsi di lui: “Ti fidi di me? Accettiamolo e facciamolo nostro, fidati, me ne assumo le responsabilità“. Vediamo cosa è accaduto nella puntata e la trasformazione inedita della Celentano.

Alessandra Celentano cattura tutti, vince lei la sfida dei prof

Alla fine nel Serale di “Amici” la temutissima prova dei prof a cui Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno voluto acconsentire dopo la richiesta lanciata da Lorella Cuccarini e Arisa. I professori si sono esibiti sulle note di “Mi vendo” di Renato Zero.

Mentre la Cuccarini e Arisa hanno preferito cantare e ballare una mini coreografia, la Celentano e Zerbi hanno invece preferito fare un vero e proprio show evitando di cantare. l’esibizione di Alessandra è stata un trionfo non appena è scesa sul palco, stupendo con effetti speciali il pubblico e la stessa Maria.

Occhialoni appariscenti e mantello porpora abbinato, con tanto di strass e piume al collo. I suoi fan sui social l’hanno premiata con oltre 90mila like, lo scatto sicuramente rimarrà negli annali della scuola visto che probabilmente la docente non accetterà più di seguire i suggerimenti di Zerbi.