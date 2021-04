Nuovo scatto social per Ambra Angiolini che si mostra con la mascherina calata sul viso per impersonare il suo supereroe preferito, Lillo

Tanti gli artisti e le personalità dello spettacolo che in questi giorni stanno facendo sentire la loro voce contro l’omotransfobia. Il ddl Zan, approvato dalla Camera lo scorso novembre aspetta da settimane di iniziare il suo percorso al Senato ma dopo l’arrivo di Draghi si rischia un nuovo slittamento al Governo. La legge al momento è tenuta bloccata dal centrodestra

Non solo foto con la scritta sulla mano “ddl Zan” nelle ultime ore sta diventando virali sul web, ma anche messaggi e condivisioni di frasi a tema sui profili social degli influencer più in vista. Fra queste anche Ambra Angiolini che ha postato sulla sua pagina Instagram uno spezzone del film “La verità, vi spiego, sull’amore” del 2017 in cui le stessa spiegava al figlio quanto fosse normale l’amore arcobaleno.

Ambra è solidale a questa categoria e si fa vicina al messaggio lanciato da Fedez, uno dei primi a manifestare fastidio e riserve verso le norme antiquate del nostro Paese. E proprio al rapper lei ha voluto rendere omaggio nel suo ultimo scatto social.

Ambra Angiolini contro le discriminazioni omofobe. Trova il buonumore però con Lillo…

“Le bimbe di Posaman #solillo #ambragram #instagram #lebimbedilillo #weloveyou” scrive Ambra a margine dello scatto che la ritrae probabilmente in treno con indosso l’impermeabile e una mascherina scura calata su naso e bocca.

Ironizza su Posaman, alias Lillo, che si è presentato qualche giorno fa a casa dei Ferragnez dopo il successo nel programma “Lol – Chi ride è fuori”. Fedez convinto di fare contento il figlio Leone invita il comico che, vestito da supereroe, spiega al piccolo che Batman non sa fare le pose ma il bimbo si incupisce e poi si offende.

L’attore desolato conclude ironicamente: “Niente, continua a preferire Batman“. Il video è virale e neppure Ambra sembra essere rimasta esclusa da tutto ciò visto il tag al comico che gli ha riservato nello scatto, #solillo.