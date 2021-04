Amici 20, Aka7even e la reazione alle lacrime dell’eliminata Martina

La reazione del cantante Aka7even dopo l’eliminazione e lo sfogo di Martina ad “Amici 20” sorprende i telespettatori.

Nel serale di ieri, sabato 17 aprile ad “Amici – di Maria De Filippi”, la definitiva eliminazione della ballerina Martina Miliddi ha contrassegnato l’appuntamento settimanale, la sua emozionante reazione, seguita da quella dell’artista canoro Aka7even, hanno incollato allo schermo i suoi fedeli telespettatori. Una bufera di critiche rivenute in primis da parte della storica maestra attiva da diverse annualità nel programma, Adriana Celentano, verso il suo essere inadatta, ma un grande affetto dimostrato dal suo pubblico e dalla sua stessa determinazione. Un carattere sicuramente emotivo, quello di Martina, ma che ha sempre dimostrato una potente forza interiore. La quale, però, non ha evitato la sua uscita dalla trasmissione. Ecco cosa è successo in prima serata.

Leggi anche —>>> Felicissima Sera, le lacrime di Amedeo e lo straziante ricordo della mamma

Amici 20, le lacrime di Martina dopo l’eliminazione: reagisce Aka7even

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Potrebbe interessarti anche —>>> Carlo Conti due clamorosi annunci, uno di questi è “strepitoso” FOTO

Martina non dice dunque addio ai suoi sogni, ma soltanto alle sue aspettative nutrite nella scuola di talenti su Canale 5. Un carisma ed una professionalità che pare sopravvivere con dignità anche in seguito alla sua eliminazione. Dopo il triste annuncio la ballerina di latino-americano ha voluto ringraziare ognuno dei presenti e tutti i suoi sostenitori. Al primo posto nel suo cuore la stessa regina del programma, Maria De Filippi, che ha difeso la sua umanità anche di fronte alle critiche di ogni genere.

A generare però scalpore, nel frattempo, è stata la reazione del più che amico e collega di Martina. Il cantante Aka7even. Nell’aria era già presente durante la settimana appena passata il possibile game over della ballerina, e proprio l’unica persona che le sarebbe dovuta essere da supporto ha mancato le sue promesse in un momento così delicato e definitivo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Quando gli altri artisti in gara hanno salutato Martina, cercando di consolarla per la sconfitta, Aka non ha mosso un dito in suo favore. Si è limitato a restare fuori dal contesto delle varie affettuosità ed a guardare lo “spettacolo” da lontano. Uno strano comportamento, che però metterebbe fine anche alla loro storia d’amore.