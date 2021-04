Amici, Carolyn Smith sbotta contro Stefano De Martino. Il retroscena

A seguito della puntata di ieri del serale di Amici 20, Carolyn Smith ha attaccato Stefano De Martino.

Alcune scelte prese durante la sesta puntata del serale di Amici non sono state condivise da Carolyn Smith. La giudice di Ballando con le Stelle ha espresso sui social il suo punto di vista. Esperta in ballo latino americano, si è mostrata scontenta di quanto accaduto. In particolare ha puntato il dito contro Stefano De Martino.

Durante la serata, la coach Lorella Cuccarini ha rifiutato il guanto di sfida sferrato nei suoi confronti da Alessandra Celentano. Le concorrenti Serena Marchese e Martina Miliddi si sarebbero dovute confrontare in un’esibizione di Charleston. Una sfida, secondo Lorella, molto ardua per ballerine di latino americano. La palla è così possa ai giudici che hanno dovuto decidere il da farsi.

Carolyn Smith: l’attacco sui social a De Martino

Se Emanuele Filiberto ha avanzato la richiesta di riadattare il pezzo per permettere di realizzarlo, Stefano De Marino e Stash sono stati categorici. Per loro non sussisteva equità nella sfida lanciata dalla Celentano. Pertanto al concorrere nel match, al posto della Miliddi, ha preso parte Alessandro Cavallo.

Proprio questa vicenda ha destato il disappunto della Smith. In particolare la coreografa ha sbottato contro Stefano De Martino. Su Instragram ha commentato: “Caro Stefano, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston? E’ ballato da uomini e donne. La corografia poteva essere modificata senza problemi. Gentilmente informati prima di inesattezze. Non sottovalutare il mondo del Latin America International Style.”

La Smith aveva già condiviso il suo pensiero su Martina. In particolare ha sottolineato come in alcune performace abbia fatto molti errori tecnici.

Poi però, in merito alla sfida di ieri tra Martina e Serena sulle noti della rumba, ha espresso giudizio positivo nei confronti della prima. Tuttavia quest’ultima ha dovuto dire addio ad Amici perdendo il ballottaggio finale contro Debby.