Andrea Zenga, colazione per due ma senza Rosalinda: cosa è successo?

Andrea Zenga ha condiviso con i fan due appetitose brioches che hanno addolcito il suo risveglio: a far colazione con lui, tuttavia, non c’era l’amata Rosalinda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

L’allontanamento fra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sta durando più del previsto, tanto che i followers di Instagram cominciano ad insospettirsi. Qualche giorno fa, l’attrice siciliana aveva salutato il fidanzato per recarsi dai suoi genitori, che non vedeva da molto tempo: a distanza di giorni, tuttavia, la coppia risulta ancora separata.

Ad alimentare la preoccupazione dei fan è anche lo scatto che proprio Andrea Zenga ha pubblicato questa mattina, tramite le Instagram stories. Nella foto, si vedono due brioches accompagnate dalla scritta “buongiorno“. Rosalinda, tuttavia, non è con lui: cosa sta succedendo?

LEGGI ANCHE —> Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: la coppia si separa. Cosa è successo

Andrea Zenga, colazione senza la sua Rosalinda: cosa sta succedendo?

LEGGI ANCHE —> Andrea Zenga e Rosalinda, spunta una donna misteriosa fra i due. Chi è? I dettagli

Qualche giorno fa, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono salutati in aeroporto. Il figlio del portiere Walter ha accompagnato la fidanzata a prendere un volo per Catania, dove ad attenderla c’erano i suoi genitori: l’attrice non li vedeva da molto. A distanza di tempo, tuttavia, la coppia appare ancora separata. Questa mattina, proprio Zenga ha condiviso uno scatto con due brioches che ha immediatamente allarmato i fan: a fare colazione con lui, infatti, non poteva esserci la sua amata Rosalinda.

Tramite le Instagram stories pubblicate dalla Cannavò, la situazione si fa di colpo più chiara. L’attrice si trova ancora in Sicilia per festeggiare il compleanno della sorella Francesca, che cade proprio quest’oggi. Nessuna rottura, pertanto, tra lei ed il bell’Andrea Zenga, incontrato proprio nella casa del Grande Fratello.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Gli utenti, che si sono tranquillizzati, le hanno poi inviato gli auguri di compleanno per Francesca, che compie 35 anni. “Grazie per tutti gli auguri che avete mandato a mia sorella“, ha detto Rosalinda, felicissima di essere tornata in famiglia per un po’.