Cantante e conduttrice sempre al centro del gossip, Anna Tatangelo è una star del web. Icona sexy dei social network è molto seguita su Instagram ed ogni suo scatto lascia senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Bellissima, intraprendente e bravissima. Anna Tatangelo è una star in tutti i sensi. La Tatangelo è un’artista poliedrica, l’abbiamo più volte vista cantare ma anche condurre programmi televisivi sempre con grande successo.

La sua brillante carriera inizia nel 1999 quando inizia a farsi notare nei diversi Minifestival della canzone di Viterbo. A soli 14 anni viene scritturata dalla Rai per il Girofestival. È il 2001 e Anna esordisce con Dov’è il coraggio.

Abituata a stare al centro dell’attenzione, anche per i gossip che la riguardano, Anna Tatangelo è molto amata dai suoi follower su Instagram che la sostengono sempre con profonda ammirazione.

LEGGI ANCHE —-> Ambra Angiolini mascherata racconta le sue “bimbe di Posaman”. Occhi in primo piano – FOTO

Anna Tatangelo bellissima al sole, l’acqua le accarezza la pelle ed è subito hot

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE —-> Veronica Peparini si commuove ad Amici, sul palco balla “la sua parte più bella” – FOTO

La foto di Anna Tatangelo che vi proponiamo oggi è un po’ datata, risale al 15 agosto 2020, ma pur essendo vecchiotta sta ugualmente facendo il giro del web.

Anna ha un profilo Instagram moto curato, ogni post ha un dettaglio particolare che la ritrae in situazioni diverse. I suoi 1,7 milioni di follower la venerano come fosse una dea terrestre.

La bellezza di Anna è disarmante, nella foto in questione, che continua a fare il pieno di cuoricini, ritrae la cantante in acqua, in una piscina baciata dal sole. Ma il particolare che più piace al mondo del web è il suo seno che esplode letteralmente nel mini bikini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna ci tiene particolarmente alla sua forma fisica, si allena con costanza, e per questa ragione si mostra sempre fiera del suo fisico. Un corpo che nella foto oggetto di attenzione è accarezzato dall’acqua, baciato dal sole ed avvolto da un bikini nero che non lascia spazio all’immaginazione.