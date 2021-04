Giallo in un appartamento, ritrovato il cadavere di una giovane donna

Una donna di 32 anni è stata ritrovata morta, con una ferita alla gola, questa mattina all’interno del suo appartamento di Aosta. Indaga la polizia.

Dramma ad Aosta nella mattinata di oggi. Una giovane donna è stata ritrovata senza vita all’interno del suo appartamento presso cui si erano recati alcuni suoi familiari, preoccupati per le mancate risposte. Trovata la porta chiusa, i parenti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Entrati nell’abitazione, i pompieri hanno rinvenuto il cadavere che presentava una profonda ferita alla gola. Sul caso indaga la polizia sopraggiunta presso l’abitazione.

Leggi anche —> Ragazzo pestato a Colleferro da altri giovani: l’episodio ricorda il caso di Willy Duarte

Aosta, dramma in mattinata: giovane donna ritrovata morta in casa con una ferita alla gola

Leggi anche —> Non si apre il paracadute dopo un lancio: muore paracadutista esperto

Nella mattinata di oggi, domenica 18 aprile, una donna è stata ritrovata morta nella sua abitazione, sita al primo piano di un condominio di viale Partigiani, ad Aosta. Si tratta di una 32enne di origini romene. Stando a quanto riporta la redazione di Tgcom24, a lanciare l’allarme sono stati alcuni familiari della giovane donna che, preoccupati di non sentirla da alcune ore, si sono recati presso l’appartamento. Qui, ritrovata la porta chiusa, hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, fatto ingresso all’interno dell’alloggio, hanno rinvenuto il corpo senza vita. Il cadavere, scrive Tgcom24, presentava una profonda ferita da arma da taglio all’altezza della gola. A nulla, dunque, è servito l’intervento dei soccorsi.

Presso l’abitazione sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Mobile di Stato di Aosta, i colleghi della Scientifica ed il medico legale che hanno effettuato gli accertamenti del caso. Gli investigatori hanno avviato le indagini, condotte dal procuratore capo di Aosta, Paolo Fortuna, e il sostituto procuratore Luca Ceccanti, per ricostruire quanto accaduto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Non è chiaro al momento, dunque, quali siano le cause del decesso della 32enne, ma, riporta Tgcom24, gli inquirenti non escludono l’ipotesi dell’omicidio.