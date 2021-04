È finita la gara Atalanta-Juventus, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle della partita.

Allo Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta batte la Juventus 1-0. La prima frazione di gioco si conclude a reti bianche con due grandi occasioni da rete, una per parte. Pochi gli spunti nella ripresa, ma, nel finale, i padroni di casa trovano il gol decisivo: Malinovskyi, entrato da pochi minuti, calcia da fuori, Alex Sandro è sulla traiettoria e devia il pallone in porta.

Al 58′, altra tegola per il tecnico Andrea Pirlo che, dopo aver perso Ronaldo nel pre-partita, è costretto a richiamare in panchina Chiesa per infortunio, sostituito da Danilo.

Atalanta-Juventus: il tabellino e le pagelle della gara al Gewiss Stadium

Con questa vittoria, l’Atalanta sale al terzo posto sorpassando proprio la Juventus. I bergamaschi, difatti, volano a quota 65 punti a due lunghezze di vantaggio dalla squadra di Pirlo. Questa sera il Napoli, in caso di vittoria contro l’Inter nel posticipo, potrebbe agganciare i bianconeri a 62 punti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6,5, Palomino 6,5, Djimsiti 5,5; Maehle 6 (72′ Malinovskyi 7); de Roon 5,5, Freuler 6,5; Gosens 6; Pessina 6,5 (46′ Pasalic 5,5); Muriel 6 (68′ Ilicic 6,5); D. Zapata 5,5. A disposizione: Sportiello, Rossi, Caldara, Ruggeri, Sutalo, Kovalenko, Miranchuk, Lammers. Allenatore: Gian Piero Gasperini 6,5.

Juventus (4-4-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 6,5, de Ligt 6,5, Chiellini 6, Alex Sandro 5,5; McKennie 6,5 (78′ Arthur 5,5), Bentancur 6, Rabiot 5,5, Chiesa 6 (58′ Danilo 6); Morata 5,5, Dybala 6 (68′ Kulusevski 6). A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Di Pardo, Frabotta, Bonucci, Ramsey, Rabiot, Demiral, Fagioli. Allenatore: Andrea Pirlo 6.

Arbitro: Daniele Orsato sezione di Schio.

Reti: 86′ Malinovskyi (A).

Ammoniti: 73′ de Ligt (J), 78′ Gosens (A), 79′ Malinovskyi, 82′ Djimsiti (A), 90’+3 Cuadrado (J).

Espulsi: –

Note: 1’ e 3′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Malinovskyi (A).

La squadra di Gasperini, nel turno infrasettimanale, sfiderà la Roma in trasferta, gara in programma giovedì 22 aprile alle ore 18:30. La Juventus, invece, ospiterà all’Allianz Stadium di Torino il Parma mercoledì alle 20:45.