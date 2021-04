La celebre influencer pubblica uno scatto che lascia tutti senza parole. Ma c’è un motivo e Aurora lo spiega ai suoi followers.

Aurora Ramazzotti diverte sempre il suo pubblico con quella vena comica che ha fatto appassionare i suoi numerosissimi followers.

La figlia di Michelle Hunziker conta ben 2,1 milioni di followers e ha messo a tacere tutti coloro che accusavano i genitori come unici responsabili della sua popolarità che l’avrebbero raccomandata.

Sia Michelle che Eros hanno sempre difeso loro figlia sottolineando che aveva talento da vendere e che l’avrebbe dimostrato e così è stato.

I suoi followers sono frutto del sarcasmo e della sua capacità di comunicazione che hanno reso la 24enne un vero e proprio personaggio mediatico.

Aurora si mostra in uno scatto esagerato

Oggi è diventata una ‘Iena’ oltre ad aver spopolato su Instagram. Ma ciò che appassiona i suoi numerosissimi followers è la cosiddetta ‘rubrichetta’ dove risponde alle irriverenti domande di chi la segue su temi hot e lo fa con la sua solita simpatia.

In questo scatto pubblica una foto fatta nel 2018, quando la ‘rubrichetta’ ancora non era nata. E’ in posa vestita elegante con un palloncino di forma fallica che scatena l’ilarità di chi la guarda.

Oggi a distanza di 3 anni scrive: “Quando nel 2018 Gianluca Sarago catturava la mia vena scema che non sa resistere a palloncini con forme falliche, non sapeva che un giorno questa foto avrebbe urlato forte, fortissimo…. RUBRICHETTA?”.

Scatenata la reazione del web che la inondano di commenti, c’è chi la prende a ridere e chi con un po’ di bigottismo evidenzia il gesto esagerato.