Aurora Ramazzotti in mezzo alla natura: bellissima come non mai – FOTO

Aurora Ramazzotti in mezzo alla natura: bellissima come non mai. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Aurora Ramazzotti è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del mondo di Instagram. Diventata nota per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha sempre cercato di sfruttare la propria popolarità in modo intelligente, facendo cose belle e provando a mandare sempre messaggi positivi ai suoi due milioni di followers che la seguono sui social.

Aurora Ramazzotti bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Proprio di recente Aurora ha deciso di denunciare il catcalling sui social, stiamo parlando delle molestie in strada che tantissime donne subiscono ogni giorno. Questa “denuncia” ha scatenato molte polemiche ma ha fatto il rumore necessario che serviva: magari qualcuno ci penserà due volte prima di urlare alle donne per strada ed incutere terrore, anche perché il catcalling in molti casi non è altro che il preludio di uno stupro.

Aurora è una ragazza bellissima ma soprattutto molto intelligente e tanto, tanto simpatica. Ha una spiccata ironia che ha certamente ereditato dalla sua mamma e che fa pensare a molti che potrebbe avere un futuro come conduttrice in televisione, lavorando nel mondo dello spettacolo e seguendo le orme dei suoi genitori.