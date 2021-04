Barbara D’Urso con Akash Kumar, lei assicura: “Domenica la verità” – FOTO

Barbara D’Urso promette fuochi d’artificio al suo grande pubblico e intanto si fa fotografare in ottima compagnia

Barbara D’Urso davvero non ci sta a perdere il posto che le spetta negli studi di Mediaset. Recentemente la signora dei pomeriggi di Canale 5 ha subito un netto calo degli ascolti e si è vista ridimensionare dal gruppo capitanato da Pier Silvio Berlusconi. Più agguerrita che mai però la tenace Barbarella ha deciso di mettere nel piatto i suoi pezzi forti solleticando il pubblico nella sua curiosità. Attraverso il suo profilo Instagram ha infatti promesso ai suoi ammiratori di svelare, nella trasmissione che andrà in onda domenica prossima, tutta la verità riguardo Akash Kumar. Si tratta ovviamente del modello internazionale che, a sorpresa dopo una permanenza lampo, ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Ad attestare la promessa della D’Urso nella foto l’affascinante modello dagli occhi di ghiaccio si è lasciato ritrarre proprio al fianco della padrona di casa di Domenica Live. Viste le polemiche già suscitate c’è da attendersi fuochi d’artificio in studio.

Barbara D’Urso vs Mediaset: la guerra è aperta

La relazione che lega la bella Barbara D’Urso alla sua storica azienda Mediaset sembra essere arrivata davvero alla resa dei conti. Dopo che l’appuntamento serale della domenica di Live – Non è la D’Urso è stato eliminato dal palinsesto ben prima della sua scadenza naturale in favore di Avanti un Altro, è arrivato ora un nuovo smacco per la presentatrice. I vertici Mediaset hanno infatti deciso di cancellare le prove di Domenica Live per una mera questione di budget. Alla D’Urso e ai suoi ospiti non resterà altro che fare delle prove veloci appena prima della messa in onda del programma quando cioè lo studio è già “acceso” e quindi non costa nulla.

Una vera e propria offesa per la presentatrice partenopea che sembra avviarsi inesorabilmente verso l’addio a Mediaset. Barbara pare che stia pagando lo scotto del clamore cavalcato durante il periodo dello scandalo legato al fantomatico Mark Caltagirone. In quel periodo gli ascolti toccarono picchi da record che non sono però stati più ripetuti nell’ultimo anno del programma.