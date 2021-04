Benedetta Parodi, gli auguri al marito Fabio Caressa: non manca nessuno – FOTO

Benedetta Parodi ha postato una fotogallery di quattro scatti per augurare buon compleanno al marito Fabio Caressa: non manca nessuno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Sposati da oltre vent’anni ed ancora più uniti in seguito all’arrivo dei tre figli, Benedetta Parodi e Fabio Caressa formano una coppia solidissima. Lei è un’affermata conduttrice e giornalista, che negli ultimi anni si è gettata a capofitto nel settore culinario, lui un giornalista di Sky Sport. Il loro matrimonio, celebrato nel 1999, è stato coronato dalla nascita di Matilde (2002), Eleonora (2004) e Diego (2009).

Quest’oggi, il marito della Parodi festeggia 54 anni. Sua moglie Benedetta, che per l’occasione gli ha preparato una deliziosa torta, ha anche deciso di omaggiarlo tramite un post su Instagram: le sue parole hanno commosso i fan.

LEGGI ANCHE —> Ludovica Sauer, la dedica dolcissima a Cattelan per l’anniversario – FOTO

Benedetta Parodi, gli auguri di compleanno per il marito Fabio Caressa – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

LEGGI ANCHE —> Benedetta Parodi dà il buongiorno senza filtri. Anche Cristina commenta la FOTO: che bellezza

Una fotogallery di 4 scatti per omaggiare il marito Fabio Caressa, con cui è sposata dal 1999: il post di Benedetta Parodi ha suscitato la commozione di tutti i suoi fan. La conduttrice, che quest’oggi celebra il 54esimo compleanno del giornalista, sembra legata a lui da un amore più che solido. “Anche quest’anno solo noi 5 e tanto amore, per festeggiare il compleanno di Fabio“, ha scritto Benedetta nella didascalia.

Con loro, immancabilmente, ci sono i figli Matilde, Eleonora e Diego, che tuttavia non appaiono nelle foto. Un quadretto famigliare che suggerisce armonia e grande felicità, suggellato da una deliziosa torta di compleanno: non c’è dubbio che la Parodi, cuoca provetta, sappia prendere il marito per la gola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Nei commenti, i fan non hanno mancato di fare gli auguri a Fabio. “Tanti auguri di vero cuore“, “Siete bellissimi“: dolcissime parole che avranno sicuramente rallegrato la coppia.