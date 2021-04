Conoscete il burro d’arachidi e le sue tante proprietà benefiche? Scopriamo le sue qualità e perché è un incredibile toccasana anche per l’insonnia

Talmente buono che anche Brad Pitt in “Vi presento Joe Black” ne era ossessionato. Eppure abbiamo spesso sentito parlare male del burro d’arachidi, per la presenza di grassi e additivi. Ma si tratta di malintesi, visto che questa crema ha delle virtù che ve la faranno rivalutare: ad esempio è incredibile come faccia bene al sonno.

Si pensa comunemente che le arachidi siano frutta secca, ma in realtà si tratta di un legume. Per questo il loro apporto nutritivo è eccezionale. Del burro d’arachidi è nota la carica proteica, fondamentale per il nostro corpo, in particolare per i muscoli. Inoltre contiene anche vitamine, fosforo, potassio, fibre per l’intestino, e magnesio per il sistema immunitario e le ossa.

Burro d’arachidi, un incredibile toccasana anche per l’insonnia

Il burro d’arachidi è uno snack amato dagli sportivi, visto il suo effetto positivo sui muscoli e sul senso di sazietà. Introdurlo nella dieta permette di attivare la termogenesi, processo che permette la perdita di peso. E poi i suoi grassi sono “buoni”, perché provengono da un vegetale.

La crema apporta benefici sulla qualità del sonno: mangiare del burro d’arachidi prima di andare a dormire fa sì che ci si svegli senza quel fastidioso senso di vuoto allo stomaco. Attenzione però a non esagerare con le quantità e se abbiamo tendenze allergiche bisogna stare ancora più in guardia: potrebbero scatenarsi delle reazioni.

Tuttavia va sottolineato che il burro di arachidi possiede tutte le qualità sopraindicate a patto che sia biologico, o prodotto senza additivi, o fatto in casa. Realizzarlo è facilissimo: basta inserire le arachidi al naturale e già sbucciate nel mixer, con un paio di cucchiai di olio di arachide e frullare fino ad ottenere la consistenza di una crema.