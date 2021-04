Drammatico scontro tra scooter ed auto: morto un ragazzo

Nel pomeriggio di ieri, a Baia Verde, frazione di Castel Volturno (Caserta), un ragazzo di 17 anni è morto in un tragico incidente stradale.

Un ragazzo di 17 anni è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Baia Verde, frazione di Castel Volturno (Caserta). Il 17enne viaggiava alla guida di uno scooter che, per cause ancora da verificare, si è schiantato contro un’auto condotta da un immigrato africano. Il conducente della vettura, insieme ad altri automobilisti, hanno soccorso il giovane ed hanno lanciato l’allarme. Purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto oltre allo staff medico del 118 anche la Polizia Stradale.

Ancora sangue sulle strade. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 17 aprile, un ragazzo è morto in un incidente verificatosi in via Giovanni Falcone a Baia Verde, frazione del comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. A perdere la vita, Francesco Marmo, 17enne di Castel Volturno. Secondo quanto riporta la redazione di Caserta News, il giovane era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata appartenente ad un suo familiare. Per cause ancora da accertare, il 17enne avrebbe perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro una Fiat Panda alla guida della quale vi era un immigrato africano. Il conducente si è subito fermato ed ha lanciato l’allarme, insieme ad altri automobilisti.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il centauro. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Insieme ai soccorsi sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Cellole che hanno effettuato gli accertamenti ed i rilievi del caso. Da quanto emerso, scrive Caserta News, sia il conducente della vettura che la vittima erano sprovvisti di patente e lo scooter senza assicurazione. L’immigrato è stato multato.

Ora al vaglio degli investigatori la dinamica dello scontro e le cause che hanno portato Marmo a perdere il controllo del ciclomotore. Tra le ipotesi anche la velocità sostenuta con cui procedeva lo scooter prima dell’impatto. Sulla salma del 17enne è stata disposta l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni.