Ragazzo pestato a Colleferro da altri giovani: l’episodio ricorda il caso di Willy Duarte

Un ragazzo di 17 anni, nella giornata di ieri sarebbe stato pestato da un gruppo di tre persone: i fatti si sono svolti a Colleferro, in provincia di Roma.

Ha solo 17 anni il ragazzo ricoverato ieri, sabato 18 aprile, in codice rosso presso l’ospedale di Colleferro, comune in provincia di Roma. Il giovane sarebbe stato brutalmente pestato da tre ragazzi nei pressi di Corso Filippo Turati. Un gesto di inaudita violenza che purtroppo ricorda il tragico episodio della morte di Willy Duarte Monteiro, registratosi nella stessa cittadina e sopraggiunto in circostanze quasi analoghe.

Colleferro, ragazzo pestato da un gruppo di giovani: il caso richiama alla memoria quello del giovane Willy

Ancora violenza a Colleferro. Il piccolo comune che ancora ha vivo nel ricordo la tragica e violenta morte del giovane Willy Duarte Monteiro, ieri ha assistito ad un altro episodio analogo. Un ragazzo di 17 anni, nel pomeriggio, sarebbe stato pestato da tre ragazzi scesi da una vettura all’altezza di Corso Filippo Turati. L’adolescente sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale, in codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Attualmente, riporta la redazione di Leggo, ad essere nel mirino degli investigatore due sospettati che sono stati tradotti presso il commissariato locale per essere interrogati. Secondo alcune indiscrezioni trapelate, la vittima stava facendo una passeggiata in compagnia di alcuni amici, quando ad un certo punto da una vettura sarebbero scese tre persone. Queste lo avrebbero assalito e pestato così brutalmente da provocargli la frattura della mascella e del naso.

Non si conoscono i motivi dell’aggressione, sul caso indaga la polizia. Il 17enne, residente nel comune di Segni poco distante da Colleferro, sarebbe stato immediatamente soccorso dopo il repentino arrivo sulla scena della Polizia Locale. Dell’aggressione, riporta Leggo, pare sia stato anche girato un video.

Su quanto accaduto è intervenuto il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna. Il primo cittadino ha affermato trattarsi di un fatto inaccettabile, soprattutto perché la comunità ha “ferite ancora troppo aperte su queste questioni”. Il rimando va alla morte di Willy, il ragazzo di 21 anni picchiato a morte lo scorso settembre. Ucciso di botte per aver difeso un amico. Per la sua morte alla sbarra sono finiti i due fratelli Marco e Gabriele Bianchi, nonché Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

Il primo cittadino di Colleferro ha proseguito affermando che l’aggressione registratasi ieri, intorno alle 17:30, fa venire i brividi. “Giovani che picchiano un minorenne, di giorno, su Corso Turati e scappano, non possono rimanere impuniti – ha scritto Sanna sui social – Sono in contatto continuo con il Pronto soccorso per avere notizie sullo stato di salute della vittima dell’aggressione, attualmente in codice rosso”.

Il sindaco di Colleferro ha chiosato affermando che si resta in attesa di aggiornamenti da parte della polizia che sta indagando sul caso, la quale fortunatamente sarebbe già vicina all’arresto dei colpevoli.