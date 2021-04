Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi domenica 18 aprile, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Pubblicato il bollettino odierno sulla situazione riguardante l’epidemia da Coronavirus in Italia. Stando ai dati diffusi sul sito del Ministero della Salute, oggi i casi di contagio complessivi sono saliti a 3.870.131 con un incremento di 12.694 unità. Prosegue il calo dei soggetti attualmente positivi che risultano essere 504.611 (-697), così come i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: 3.311 in totale e 29 in meno di ieri. Il numero dei guariti è giunto a 3.248.593 con un incremento di 13.134 unità. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime con 251 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale dall’inizio dell’emergenza a 116.927.

La Regione Emilia Romagna, si legge nelle note, ha sottratto 5 casi dal totale, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Inoltre ha eliminato 1 caso, in quanto giudicato non caso Covid-19. Il Veneto, segnala che il dato dei casi confermati da test antigenico è diminuito rispetto a ieri in quanto i test confermati da molecolari sono stati ricollocati.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 17 aprile

I casi riguardanti la pandemia da Covid in Italia sono stati resi noti ieri come di consueto attraverso tabella sanitaria dal Ministero della Salute. Come riportato da quest’ultima, il dato delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 3.857.443. In discesa i soggetti attualmente positivi che erano pari a 505.308. Diminuivano anche i ricoveri in terapia intensiva ieri pari a 3.340 pazienti. Il dato dei guariti giungeva a 3.235.459. Purtroppo saliva ancora il bilancio dei decessi che raggiungeva il totale di 116.676.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 16 aprile

Aggiornato venerdì lo stato dell’epidemia da Coronavirus. Stando ai dati del Ministero della Salute, i casi di contagio complessivi erano saliti a 3.842.079. Proseguiva il calo dei soggetti attualmente positivi che erano 506.738, così come i ricoveri in terapia intensiva: erano 3.366 i pazienti in totale. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza era giunto a 3.218.975. Purtroppo si aggravava il bilancio delle vittime che portava il totale a 116.366.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, comunicava che dal totale dei decessi comunicati venerdì 9 casi erano relativi a periodi precedenti e che dal totale dei casi positivi erano stati sottratti 3 casi (1 caso in quanto già segnalato da altra Regione e 2 in quanto duplicati). L’Emilia Romagna eliminava 17 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Coprifuoco fino a giugno, tuona la Lega con Matteo Salvini

Il coprifuoco resterà fino a giugno, queste le anticipazioni da parte del Governo il quale fa sapere che sarà questa la situazione di fatto almeno sino al prossimo 30 maggio. Una decisione non gradita dalle forze d’opposizione, in particolar modo dalla Lega. Il leader del Carroccio Matteo Salvini ha fatto sapere che il suo partito lotterà affinchè la previsione venga cancellata.

La disposizione sul divieto di circolazione dalle 22 alle 5 dovrebbe essere contenuto nel prossimo Decreto che detterà le nuove norme in vigore a partire dal 26 aprile. Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri si è espresso sul punto affermando che bisogna evitare facilonerie di sorta e procedere con i piedi di piombo. La campagna vaccinale pare sia decollata e, quindi, un messaggio di speranza c’è. Una volta che saranno disposte le riaperture non si tornerà più indietro. Se l’indice di contagio scenderà sotto la soglia dello 0,8 di certo vi saranno degli alleggerimenti.

Italia, vaccinazioni record: la campagna è decollata

Nuovo record per la campagna vaccinale in Italia raggiunto lo scorso venerdì. Secondo i numeri resi noti dal Commissariato all’emergenza Coronavirus, infatti, il 16 aprile sono state somministrate 347.279 dosi di vaccino.

In Italia, dunque, si starebbe procedendo sulla giusta via: in totale sarebbero 14.643.764 le somministrazioni effettuate. Numeri importanti che fanno ben sperare e vedono sempre meno utopico il raggiungimento dell’obbiettivo di vaccinare l’80% della popolazione entro il prossimo autunno. Le preoccupazioni che attanagliavano il Paese pare stiano pian piano svanendo ed ora con l’arrivo delle dosi di vaccino Johnson&Johnson il grado di ottimismo è ancora più alto.

Pass per spostamenti, di cosa si tratta

Da giorni ormai tiene banco la notizia dell’introduzione del cosiddetto Pass da parte del Governo. Si tratterebbe di un documento che consentirà alla popolazione di potersi muovere liberamente sull’intero territorio nazionale all’interno del quale verrà riportato il dato circa l’avvenuta vaccinazione o l’aver eseguito un tampone risultato negativo oppure un’eventuale avvenuta guarigione dal Covid. L’ipotesi è che tale pass potrebbe essere impiegato anche per consentire l’accesso ad eventi e manifestazioni.

Il documento potrebbe essere strutturato seguendo il modello del green pass europeo. Chi lo possiede potrà, quindi, avere accesso a momenti di aggregazione come una gara sportiva, ad esempio, o un concerto.