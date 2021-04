La bellissima conduttrice di Dazn pubblica uno scatto alla Scala del Calcio dove si mostra in tutto il suo splendore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta è una delle donne più desiderate e seguite degli ultimi anni. Ormai è sempre più apprezzata e il suo successo è inarrestabile.

Bellezza mozzafiato, talento e professionismo. Sono queste le caratteristiche principali che ci vengono in mente se pensiamo alla bionda conduttrice siciliana.

Dazn ha fatto centro conquistandosi l’esclusiva di Diletta quest’anno e assicurandosi gran parte delle partite di Serie A per il prossimo.

Ma non c’è solo Dazn tra gli impegni settimanali di Diletta, infatti conduce anche il programma Take Away in onda su Radio 105, insieme a Daniele Battaglia.

LEGGI ANCHE —-> Annalisa, la doccia, i capelli bagnati e 100% di sensualità. Unica – FOTO

Milano ammira la sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

LEGGI ANCHE —-> Nunzia De Girolamo, selfie allo specchio, tacco vertiginoso e il polpaccio sensuale – FOTO

Quest’oggi la Leotta è stata a Milano, alla ‘Scala del Calcio‘ così come ha voluto sottolineare nel suo ultimo post, per seguire il match tra Milan e Genoa trasmesso alle 12:30 su Dazn.

Diletta indossava dei pantaloni beige a vita alta attillati con una fascia nera in vita e un top bianco che risaltava il suo lato A incontenibile. Per completare l’outfit una giacca color carta da zucchero che si intonava con i suoi colori chiari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Incantevole! In meno di un’ora colleziona migliaia di like, ricevuti dai suoi 7,7 milioni di followers che non possono far altro che commentare con piacere la bella vista che ha regalato loro.