Domenica In, Sabrina Ferilli e la frecciatina alla Venier: “Ci siamo allontanate perché…”

A Domenica In, tra i super ospiti di Mara Venier, c’è anche la splendida attrice Sabrina Ferilli. Quest’ultima è legata alla conduttrice da un’amicizia di svariati anni: le due, infatti, si sono incontrate nel lontano 1987, sul set di “Caramelle da uno sconosciuto“. Da quel momento, il legame che le unì diventò sempre più forte. Le donne, tra l’altro, condividono un’amica molto speciale, che le ha volute spesso ospiti delle sue trasmissioni: stiamo parlando di Maria De Filippi.

Finalmente, dopo una lunga attesa, la Ferilli è ospite di Domenica In, programma a cui non partecipa da tanto tempo. Come svelato dalla stessa attrice, in realtà, l’invito di Mara è arrivato con netto ritardo rispetto a quelle che erano le sue aspettative. Poco dopo essere entrata in studio, infatti, Sabrina non ha mancato di scoccare una frecciatina alla presentatrice: ecco quello che le ha detto.

Sabrina Ferilli, la frecciatina a Mara Venier non sfugge: “Il tuo gesto non arrivava”

Nonostante Mara Venier e Sabrina Ferilli si conoscano da quasi 35 anni, il loro rapporto sembra essersi raffreddato negli ultimi tempi. Perlomeno, questo è quello che traspare dalle affermazioni della stessa attrice, ospite di Domenica In. Mara Venier, dopo averla fatta accomodare nella poltrona, l’ha ringraziata per aver accettato l’intervista. La risposta della giurata di Amici, tuttavia, ha spiazzato tutti: “Io in realtà aspettavo questo invito, che però non arrivava…“. La presentatrice, colpita dalle sue parole, si è immediatamente giustificata: “Tu eri sempre impegnata, ti spostavi da una parte all’altra per lavoro“.

Nonostante l’apparente gelo iniziale, le due sono apparse legate da un affetto solido, che va ben oltre il tempo e la distanza fisica. “Queste due stagioni di Domenica In ci hanno un po’ allontanate. Devo dire che mi ti sono goduta di più in altri tempi“, ha constatato Sabrina, senza tuttavia negare l’importanza del rapporto con la Venier: “Ci hanno allontanate solo fisicamente, non emotivamente“. Mara, dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell’attrice, ha poi ripercorso insieme a lei la sua carriera lavorativa, mostrandole anche alcuni spezzoni del film “Caramelle da uno sconosciuto“, set che permise il loro incontro.

Sabrina è apparsa alquanto emozionata, e di fronte a certe immagini non è riuscita a trattenere la commozione. Le due donne, che si sono ritrovate dopo tanto tempo, avevano sicuramente molto da raccontarsi.