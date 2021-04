Domenica Live, tutti contro Awed: è bufera in difesa di Vera Gemma

Nel salottino di “Domenica Live” gli ospiti in studio si cimentano in un “tutti contro Awed”, in difesa di Vera Gemma. Poi la ribalta.

A pochi minuti dall’atteso arrivo nella trasmissione del concorrente più discusso del reality de “L’Isola dei Famosi”, a “Domenica Live”, condotta da Barbara D’Urso. Il bello ma misterioso modello dagli occhi di ghiaccio Akash Kuram. Prende il via nel frattempo un’entusiasmante bufera su Awed. L’artista musicale di origini napoletane, noto al pubblico italiano per la sua ambiguità ed indecisione, diviene il centro delle polemiche anche nel salotto di Canale 5.

“Domenica Live”: il tutti contro Awed, poi la vera motivazione

Il titolo del momento è: “Vera Gemma continua a far discutere: ha manipolato Awed“. Si ritorna indietro dunque a ripercorrere da tutti i punti di vista, gli eventuali passi falsi dello youtuber su Playa Reunion. I presenti in studio, tra cui Iva Zanicchi, l’ex gieffina Samantha De Grenet, ed il primo ex naufrago e visconte Ferdinando Guglielmetti, si apprestano a dire la loro sul comportamento fin troppo contraddittorio del naufrago de “L’Isola Dei Famosi”.

Molti fra gli ospiti sembrano essere di comune accordo sulla questione. Non appoggiando gli atteggiamenti messi in atto del concorrente. Volti ad avvicinarsi a Vera, come alla modella Beatrice Marchetti negli ultimi giorni, per puro interesse nel voler restare sull’isola più a lungo possibile. Una strategia dunque, ma realmente contestabile?

“Le dinamiche dell’isola sono in questo modo, una volta che si determina la persona più forte si fa di tutto per distruggerla“, sentenzierà infatti in difesa di Awed l’attore Alex Belli intervenendo durante la diretta ma da remoto.

Per concludere, l’ex celebre naufraga, e vincitrice sotto la conduzione di Simona Ventura, Vladimir Luxuria, cercherà di mettere i pro ed i contro dell’avventura sul piatto della bilancia in tal modo. “E’ sbagliato imitare, prendere in giro, ma convivere con la fame, i mosquito” e quant’altro “non è facile“.