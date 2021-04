Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto deliziosa. Nell’ultimo scatto la vediamo scambiarsi dolci effusioni con una persona speciale: di chi si tratta?

Elisabetta Canalis è una delle donne italiane più belle di sempre. Classe ’78, la bella sarda ha da poco compiuto 42 anni. A guardarla, tuttavia, non si direbbe! L’ex velina ha conservato la freschezza e la forma fisica di una ventenne.

Anzi, si può ben dire che davanti alla suo fisico non c’è storia: il suo corpo scultoreo e le sue forme divine sono davvero imbattibili. Poche showgirl, infatti, possono vantare un aspetto come il suo: insomma la nostra Eli è meravigliosa.

Per anni l’abbiamo vista dominare le passerelle internazionali: soprattutto negli anni 2000 ha fatto perdere la testa a migliaia di italiani, regnando indiscussa nel mondo dello spettacolo nostrano.

Elisabetta Canalis, dolci coccole con lei: la foto fa impazzire i follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La Canalis, nota ai più per essere la storica velina mora di Striscia la notizia accanto alla collega Maddalena Coraglia, ha fatto molto parlare di sé per le sue relazioni turbolente.

Adesso, tuttavia, pare aver trovato il sereno. Dal 2014 è sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri dal quale ha avuto una bellissima bambina, Skyler Eva Perri.

E’ proprio la piccola ad essere protagonista degli scatti e delle storie della modella. Eccola nell’ultimo dove, mentre si gode un bel bagnetto in piscina, si lascia coccolare dalla mamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Una foto dolcissima, che ha emozionato i suoi follower. In molti, infatti, hanno commentato l’adorabile scatto: “Sei una mamma stupenda” scrive qualcuno “Bellissime” sottolinea qualcun’altro.

E Eli non resta indifferente. La nota modella italiana naturalizzata statunitense risponde ai suoi fan, ringraziandoli affettuosamente. Insomma, bella, simpatica, dolce e umile: Elisabetta Canalis è una donna straordinaria.

Chissà se non la rivedremo in tv? Noi di Yeslife non vediamo l’ora di vederla cavalcare i palchi delle più note trasmissioni televisive nostrane. Chissà se Eli tornerà in Italia!