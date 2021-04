La spettacolare apparizione fotografica dell’artista Giulia Sol, il suo mettersi a nudo conquista il web ed è incantevole.

La bellissima cantante ed attrice teatrale ventiquattrenne di origini bergamasche, Giulia Sol, nasce sotto il segno del Sagittario e si fa fatta conoscere dal grande pubblico italiano grazie alla sua partecipazione, nello scorso anno, al noto programma di “Tale e Quale Show “. Sebbene, la sua carriera, inizia molto prima, da piccola si innamora dello spettacolo musicale di “Notre Dame de Paris”, tratto dal capolavoro di Victor Hugo. Giulia conclude il suo percorso di studi laureandosi all’Accademia di Milano, per poi interpretare professionalmente differenti ruoli in importanti musical, come lo statunitense e dinamico “Hairspay” e recitando sulle musica dell’eterno romanticismo di “Ghost”.

Leggi anche —>>> Laura Torrisi, bellezza devastante e décolleté poetico: è incontenibile – FOTO

Giulia Sol, osa mettersi a nudo attraverso le sue più grandi passioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

Potrebbe interessarti anche —>>> Amici 20, Aka7even e la reazione alle lacrime dell’eliminata Martina

“🎼☀️“, una nota musicale ed un solleone: entrambi accessori evanescenti quanto indispensabili per la routine dell’artista canora e teatrale. La quale mira a sprigionare una giusta carica di felicità ed a trasmettere la sua più grande passione. Una didascalia che parla senza dover per forza far uso delle parole, ma che riesce ugualmente ad arrivare diritta al punto.

“La classe…. ❤“, “Incantevole“. Giulia dopo aver partecipato all’edizione 2020 del talent show, andato in onda in prima serata su RaiUno e diretto da Carlo Conti, ha fatto sì che la sua popolarità aumentasse a dismisura e che l’affetto dei suoi ammiratori si duplicasse in costante divenire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

In quest’ultimo scatto condiviso dalla Sol sul suo profilo Instagram nella serata di ieri, l’artista si mostra in un body disarmante e scollato dalla tinta grigia. Protraendo al contempo il suo viso verso la luminosità della finestra. Non c’è dunque da sorprendersi se il suo trionfo riesca a tradursi anche sui social, dove vanta al momento una totalità di 19mila follower.