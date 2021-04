Isola: durissimo scontro tra Vera e Andrea, deciso il futuro della Isoardi

Un duro scontro tra Vera ed Andrea Cerioli vede entrambi sul piede di guerra, nel frattempo le sorti della Isoardi sono sempre più certe.

Ad un mese esatto dall’inizio dell’avventura sulle spiagge delle Honduras, i naufraghi del “L’Isola dei Famosi” iniziano a risentire delle numerose messe alla prova del reality. In particolar modo gli animi si sono accesi, in seguito all’ultima puntata in diretta dalla Palapa, tra il nuovo leader Andrea Cerioli ed una delle due valchirie di ritorno dall’isola paradisiaca e nascosta di “Playa Esperanza”, Vera Gemma.

Quest’ultima, assieme alla più giovane Miryea Stabile, sono riuscite a vincere la prova settimanale, assicurandosi un gustoso bottino composto da patatine fritte. Il loro comportamento a tal proposito, nei confronti dei restanti naufraghi, ha creato una serie di discussioni. La più saliente proprio con Andrea, che si è fin da subito dichiarato sul piede di guerra, accusandole e cercando di trascinare quanti più membri del gruppo possibili.

Isola, il futuro di Elisa Isoardi mentre sul piede di guerra Vera ed Andrea Cerioli

Il ritorno vittorioso, con tanto di bottino su Playa Reunion delle due eremite ha dunque sancito un’asprissima disputa con il leader, il quale non ha perso tempo di accusarle di egoismo per la loro presunta, ma guadagnata, “ingordigia”. A smentire tale affermazione però sarà proprio il comportamento di Vera, che mostra la sua volontà di voler condividere il gustoso montepremi con gli altri esponenti del gruppo.

Il primo a rifiutare sarà Awed. Eterno indeciso e pauroso di schierarsi dalla bandiera “sbagliata”. Seguito poi dallo stesso Andrea, che sentenzierà in tal modo: “Secondo me con la fame non si scherza. Non l’avrei fatto neanche al mio peggior nemico di mangiargli in faccia“. Vera resterà interdetta a tal proposito, non comprendendo le reali ragioni del rifiuto del leader e concludendo con un perentorio: “è scoppiata la guerra“. Al contrario Fariba Tehrani e Paul Gascoigne accoglieranno con gioia l’invito di Vera.

Per quel che riguarda invece una delle naufraghe più amate, la meravigliosa Elisa Isoardi, costretta a dover abbandonare l’isola per un problema all’occhio, adesso pare stia meglio. E’ soddisfatta, nonostante il ritiro forzato, dell’opportunità che le è stata concessa. E pare che il suo futuro sia già stato scritto. Per un programma proprio sulla rete Mediaset.