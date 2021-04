Isola dei Famosi choc, c’è stato un flirt a telecamere spente: emerge la verità

Choc all’Isola dei Famosi: secondo quanto riportato da Novella 2000, ci sarebbe stato un flirt a telecamere spente fra due naufraghi. Tutta la verità

L’indiscrezione, lanciata da Armando Sanchez nel nuovo numero di Novella 2000, ha già fatto il giro del web. Stando ad una fonte attendibile, durante la prima settimana del reality ci sarebbe stato un fugace flirt tra due naufraghi, che si sono decisamente distinti all’interno del programma. Questo momento di passione, che nessuno dei due ha dichiarato, si sarebbe poi spento con grande rapidità.

Le voci, allo stato attuale, non sono confermate da nessun filmato, ma le parole di Sanchez non lasciano spazio a dubbi: “E’ possibile che qualcosa sia accaduto a telecamere spente“. I fan fremono di sapere se Ilary, nel corso della puntata di domani, chiederà spiegazioni ai diretti interessati.

Isola dei Famosi, flirt fra due naufraghi a telecamere spente: i nomi

Come rivelato da Armando Sanchez, giornalista di Novella 2000, Akash Kumar e Francesca Lodo si sarebbero avvicinati molto nel corso della prima settimana del reality. “Alcuni danno per certo che Akash, durante la sua rapida permanenza all’Isola, abbia approcciato con la ex letterina“: queste la parole di Sanchez, che si baserebbero su una fonte più che attendibile.

Ad indebolire il gossip, tuttavia, è la mancanza di filmati che possano provare il fugace flirt. Appare strano, infatti, che i tentativi di approccio di Akash, uno dei primi eliminati, non siano stati ripresi dalle telecamere. Senza dubbio, la voce diffusa dal settimanale di Roberto Alessi sta facendo il giro del web: i telespettatori, che seguono con costanza le vicende dei naufraghi, non vedono l’ora di saperne di più.

Non è da escludersi che, nel corso della puntata di domani, Ilary Blasi possa chiedere spiegazioni ai diretti interessati. Sicuramente, qualunque cosa ci sia stata tra Akash e la Lodo, non era così importante da continuare alla luce del sole.