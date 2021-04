Istruttrice di cani scomparsa da giorni: trovata morta in un canale

Un’istruttrice di cani è stata ritrovata morta in un canale nel Pavese. In corso le indagini. La donna potrebbe essere scivolata.

Scomparsa da venerdì scorso. Polina Kochelenko era un’istruttrice di cani. 35 anni, di nazionalità russa, il suo corpo è stato ritrovato questa mattina all’alba in un canale d’irrigazione. Il luogo dove la tragedia è accaduta è in provincia di Pavia, situato vicino alla sua abitazione a Valeggio, in Lomellina.

A seguito del ritrovamento sono scattate le indagini investigative. Tra le prime ipotesi sembrerebbe sussistere la possibilità che la donna sia scivolata.

Istruttrice di cani: morta in fondo a un canale

Polina Kochelenko era uscita lo scorso venerdì con due cani. Da allora era scomparsa. Questa mattina all’alba è stata ritrovata morta in un canale. Secondo le ricostruzioni la 35enne era intenta a far passeggiare i cuccioli quando uno di loro potrebbe essere caduto nell’acqua. Pertanto la donna per salvarlo sarebbe finita in acqua.

La madre di Polina vive a Torino. Negli scorsi giorni si era recata nel Pavese per denunciare la scomparsa della figlia. Subito gli agenti di San Giorgio Lomellina aveva intrapreso le ricerche. I sommozzatori hanno ritrovato la donna in fondo al canale.

A pochi metri erano stati rinvenuti i suoi effetti personali. Dal portafoglio, al cellulare, alle chiavi di casa, ai guinzagli, gli oggetti sono stati ritrovati sulla roggia Malaspina. Il luogo era circa a 500 metri da casa sua. Inoltre è stato scoperto che due dei sei cani di cui si stava occupando per addestrarli non erano presenti.

Nel sentore di una tragedia, subito sono stati attivati i militari dell’Arma, la protezione civile, i vigili del fuoco e i sommozzatori dei vigili milanesi nonché la polizia locale.

Ritrovato il corpo della donna morta, la procura pavese ha disposto il trasporto della salma trasportata presso l’Istituto di Medicina Legale per l’autopsia.