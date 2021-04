Kate Middleton, frecciata a Meghan? Ai funerali sfoggia cimelio di famiglia

Per la cerimonia dei funerali del Principe Filippo Kate Middleton si è mostrata elegantissima. Al collo una preziosa collana, dietro la quale potrebbe celarsi un messaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fanpage about Royal Family ❤️ (@katemidleton_uk)

Elegantissima e impeccabile, Kate Middleton ha sfoggiato un outfit raffinato durante i funerali del Principe Filippo. La moglie di William ha indossato un abito rigorosamente nero firmato Roland Mouret.

Al capo ha abbinato un cappotto con una chiusura a fiocco e un cappello con veletta. Tutto total black. A coronare il look un accessorio molto prezioso. Si tratta di una collana di perle e diamanti. Ma non un gioiello qualsiasi. Il collier è il modello Four Row Japanese Pearl Choker.

Non è la prima volta che viene sfoggiato in pubblico. A indossarlo era stata la Middleton stessa durante il 70 anni di matrimonio tra Elisabetta e Filippo. Ma le sue origini sono molto più remote.

LEGGI ANCHE > Principe Filippo, spuntano FOTO inedite prima dei funerali. Commoventi

Kate Middleton indossa cimelio di famiglia: che sia un messaggio per Meghan?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATE MIDDLETON⚜️MEGHAN MARKLE (@katemiddleton.official)

LEGGI ANCHE > Principe Filippo, le dediche dei nipoti Harry e William commuovono il mondo

La preziosa collana indossata da Kate durante i funerali di ieri di Filippo, era stata regalata dal governo giapponese alla Regina Elisabetta. Era il 1975 e la Sovrana aveva ricevuto il dono in occasione di una sua visita in Giappone. Il regalo venne prestato dalla Regina a Lady Diana in occasione della nascita di William nel 1982. Quest’ultima lo indossò durante una cena in omaggio della regina Beatrice d’Olanda.

Anche la regina sfoggiò la collana in diverse apparizioni pubbliche. La scelta di Kate di indossare proprio questo cimelio durante i funerali di Filippo ha destato un interrogativo nel pubblico. Che la Middleton abbia voluto lanciare una provocazione a Meghan Markle non presente alla cerimonia?

Ufficialmente la moglie di Harry non ha preso parte alle esequie del Duca in quanto incinta. Trasferitasi in California, un viaggio così lungo sarebbe stato per lei problematico visto l’aborto della scorsa estate. Ma il dubbio che la sua assenza sia stata anche dettata dal volere della Regina, per evitare di incrementare i gossip, sono molti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Royal-Baby.it (@royalbaby.it)

Come molti i dubbi in merito alla collana indossata dalla Middleton. La Sovrana presta con molta parsimonia i gioielli di famiglia, soprattutto se molto importanti per la royal family. Il gioiello rappresentano la storia dei reali e il ruolo sempre più importante di Kate, futura regina consorte. Eredità da cui Meghan Markle rimane tagliata fuori.