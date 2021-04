Laura Cremaschi, regina del web: la scollatura è una finestra sul mondo – FOTO

Laura Cremaschi lascia tutti a bocca aperta invitando i fan ad un appuntamento a cui non si può davvero mancare

Le foto che quasi quotidianamente Laura Cremaschi pubblica sui suoi profili social fanno capire perfettamente perché Paolo Bonolis nel suo mini mondo abbia deciso di affidarle il ruolo di regina del web. Da quando il seguitissimo programma Mediaset, “Avanti un altro“, grazie al suo appuntamento serale della domenica sera anche Laura ha raddoppiato il numero di cuori innamorati. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram la bella bergamasca ha decisamente fatto saltare il banco grazie alla generosità delle sue curve. Una foto che è servita per dare appuntamento ai suoi fan per la prossima puntata di “Avanti un altro“, un incontro che di sicuro non sarà disatteso viste le premesse. Laura ha fatto il suo invito indossando un vestito argentato e molto attillato con una scollatura da capogiro. Da una piccola “finestra” infatti si può ammirare tutta la prosperosità del suo décolleté che sembra non avere nessuna voglia di essere contenuto dall’abito.

Laura Cremaschi, la Regina del Web

Laura Cremaschi ha mosso i suoi primi passi da giovanissima quando appena 19enne conquista la fascia di Miss Padania. Per farsi notare dal mondo dello spettacolo ha deciso da quel momento di sfruttare a pieno le possibilità che i social potevano crearle. Seguendo le orme di personaggi come Monika Fruscio e Lucia Javorčeková ha infatti iniziato a commentare le partite di calcio con uno stile decisamente hot. La sua carriera è riuscita a decollare quando Paolo Bonolis l’ha notata ed ha deciso di inserirla nel suo mini mondo che popola “Avanti un altro“. All’inizio ha ricoperto il ruolo di “Bonas“, in quest’edizione interpretata da Sara Croce, fino a vestire i panni della Regina del Web. Nel frattempo la bella Laura ha fatto parte anche del cast di Temptation Island Vip dove si è presentata come tentatrice.

Al momento la Regina del Web sembra non avere un re al suo fianco. Fino a qualche tempo fa ha vissuto una turbolenta storia d’amore, durata ben 5 anni, con l’affascinante imprenditore Andrea Perone ex marito di Sabrina Ferilli.