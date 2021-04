Laura D’Amore fantastica come al solito sui social network: la bella influencer ha postato una fotografia atomica in cui sfodera una scollatura incredibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore continua a conquistare i social network con le sue fotografie stupefacenti. Per chi non conoscesse, la nativa di Grottaglie è una sexy influencer che vanta ben 776mila followers su Instagram. La classe 1982, non a caso, è stata definita l’assistente di volo più seguita sui social network (in particolare per il suo lavoro per Alitalia).

Laura ogni giorno condivide scatti fenomenali in cui mostra ai suoi seguaci la sua sconfinata bellezza e il suo incredibile fisico. La 39enne è dotata di un fisico incredibile e le sue curve lasciano sempre a bocca aperta i fans. La pugliese, poco fa, ha postato una fotografia in cui sfodera una scollatura indimenticabile.

Laura D’Amore da cardiopalma, la scollatura generosa mostra il décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura, poco fa, ha infuocato il mondo dei social network condividendo uno scatto bollente. La splendida influencer ha tra le mani un ramoscello e sfodera un sorriso contagioso. La sua scollatura è estremamente generosa e scopre gran parte del suo décolleté prorompente. Gli occhi e lo sguardo della nativa di Grottaglie sono come al solito incantevoli.

“Vibrazioni domenicali”, ha scritto nella didascalia la celebre hostess utilizzando la lingua inglese. Il post ha raccolto già 10mila cuoricini. “Sei così bella”, “Buona domenica bellezza”, “La tua bellezza è una meravigli da immortalare”, si legge tra i tantissimi commenti e le innumerevoli emoticon eloquenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

La D’Amore, qualche giorno fa, deliziò il suo pubblico condividendo uno scatto pazzesco in cui piazzò le sue gambe totalmente scoperte in primissimo piano.