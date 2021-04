L’attrice Laura Torrisi esordisce con uno scatto dalla bellezza devastante: fascino poetico e décolleté… Incontenibile!

Un duo perfetto tra delicatezza e poesia quello racchiuso nell’ultimo scatto pubblicato sui social dall’attrice catanese, Laura Torrisi. Infiamma i cuori e rasserena, queste sono le peculiarità appartenenti all’incontenibile contenuto condiviso su Instagram soltanto nove ore fa dalla celebre interprete di “Una Moglie Bellissima”, nata sotto il segno del Sagittario, che si appresta a raggiungere attualmente la soglia di ben oltre 20mila apprezzamenti. Laura nella sua carriera ha ricoperto ruoli in varie commedie e drammi, per anni al fianco del suo storico ex ed affermato comico Leonardo Pieraccioni. Dal cui amore è nata nel 2010 la dolce Martina Pieraccioni, che adesso sta per compiere i suoi 11 anni. Ma scopriamo ora il fatidico scatto.

Leggi anche —>>> Felicissima Sera, le lacrime di Amedeo e lo straziante ricordo della mamma

Laura Torrisi, devastante: tra poesia e bellezza incontenibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Potrebbe interessarti anche —>>> Paola Perego le lacrime in diretta per la sorpresa inaspettata. FOTO

“Poesia imbottigliata… 🍷✨“. Questa è la didascalia dell’istantanea a ciel sereno ed immersa nella natura. La bellissima attrice cinge fra le mani un ottimo calice di vino rosso, “Nero d’Avola? 😛🍷”, azzarda qualche fan cercando di scoprire il suo contenuto dal profumo evidentemente irresistibile.

Laura infatti, socchiude gli occhi dolcemente e fa per annusarne il profumo. Un mix di primavera e rilassatezza. Soltanto energie positive, scriverà infatti nei vari hashtag utilizzati per promuovere il disarmante scatto fra i tetti antichi di una città che appare come prostrata ai suoi piedi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

“La felicità è una scelta“, scrive inoltre in lingua inglese. I suoi ammiratori continueranno a colmarla di complimenti, provando talvolta con un elegante invito a condividere l’acclamato “Cin cin”, ed altre invece sottolineando la sua bellezza. Laura durante il suo tempo libero ama trascorrere le giornate all’aria aperta, tra i fornelli ed in compagnia della sua adorata cagnolina, Belle.