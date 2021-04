Lazio-Benevento, le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino della partita valida per la 31esima giornata di Serie A Lazio-Benevento, appena terminata

All’Olimpico di Roma si è giocata Lazio-Benevento. Al 10′ la partita è stata sbloccata con un gol di Immobile, che dopo il check della Var è stato convalidato e assegnato a Depaoli. È del difensore campano l’ultimo tocco in rete. Passano dieci minuti e Ciro Immobile si ritrova in area servito da Milinkovic-Savic, si aggiusta bene il pallone e calcia, questa volta non c’è nessun dubbio sulla paternità del gol. Per l’attaccante di Torre Annunziata è il 30esimo sigillo stagionale. Ennesima azione pericolosa della Lazio in contropiede, Immobile serve Correa che viene travolto dallo slancio di Montipò, Ghersini non ha dubbi, giallo per il portiere giallorosso e rigore per i padroni di casa. È lo stesso Correa che esegue il penalty alla perfezione per il 3-0 biancoceleste. Al 45′ Insigne appoggia per Sau che segna un bellissimo gol preciso e angolato per le speranze del Benevento.

Lazio-Benevento, le pagelle e il tabellino della gara

Il secondo tempo si apre con uno splendido gol di Correa che riceve da Immobile e mette la palla sotto le gambe di Montipò. Al 55′ viene assegnato un calcio di rigore per la Lazio dopo il check del Var, Immobile contro il portiere ospite: Montipò fa due grandi parate, prima sul rigore e dopo su ribattuta a colpo sicuro di Fares. Al 62′ un altro check del Var assegna il calcio di rigore per il Benevento. Viola si ritrova davanti a Reina e non sbaglia. I giallorossi riaprono la partita. Tanto che al 66′ Lapadula segna il 4-3, dopo l’ennesimo check del Var però la rete viene annullata.

Lazio (3-5-2): Reina 6; Marusic 5,5, Acerbi 6, Radu 6; Lazzari, Milinkovic-Savic 7, Leiva 6 (56′ Parolo 6), Luis Alberto 6,5 (70′ Akpa), Fares 6,5 (Lulic 6); Correa 7, Immobile 7. All. S. Inzaghi (Farris in panchina 6)

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6; Depaoli 5,5, Glik 5, Barba 5, Letizia 5,5 (57′ Caldirola 6); Improta 5,5, Schiattarella 5,5 (57′ Viola 6), Ionita 5,5; Insigne 5,5, Sau 7 (46′ Dabo 6); Gaich 5 (57′ Lapadula). All. F. Inzaghi 6

Arbitro: Davide Ghersini di Genova

Reti: 10′ Depaoli (B) (aut.), 21′ Immobile (L), 36 Correa (L) (rig.), 45′ Sau (B), 48′ Correa (L), 63′ Viola (B) (rig.)

Ammoniti: Montipò (B), Schiattarella (B), Glick (B),

Espulsi: –

Migliore in campo: Correa

