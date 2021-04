Ludovica Sauer, la dedica dolcissima a Cattelan per l’anniversario – FOTO

Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan, ha postato una dolcissima dedica per il loro anniversario di matrimonio: i fan si commuovono

Ludovica Sauer, classe 1981, è la splendida modella che ha sposato uno dei più apprezzati conduttori italiani: Alessandro Cattelan. Carpire informazioni in merito agli inizi del loro rapporto non è semplice: la coppia, infatti, ha sempre voluto mantenere un certo riserbo rispetto alla vita privata, e raramente si è lasciata andare a vere e proprie manifestazioni d’amore. I due, legati da tanti anni, hanno avuto due splendide bambine: Nina, nata nel 2012, e Olivia, nata nel 2016. Quest’oggi, nel giorno dell’anniversario di matrimonio, Ludovica ha voluto postare una dedica alquanto speciale per il marito: le parole che hanno commosso tutti.

Ludovica Sauer, la dedica per Alessandro Cattelan ha commosso tutti – FOTO

Ludovica Sauer, come si evince dal suo profilo Instagram, è per metà brasiliana e per metà tedesca, nonostante sia nata in Svizzera. La modella, su cui è molto arduo reperire informazioni, è la donna che ha rubato il cuore all’amatissimo Alessandro Cattelan, ormai ex conduttore di “X Factor”. Proprio oggi, la coppia celebra il settimo anniversario di matrimonio: la Sauer, per l’occasione, ha voluto dedicare delle parole decisamente speciali a suo marito.

“La foto più bella insieme… il viaggio è impegnativo ma il più bello“, ha scritto Ludovica nella didascalia del post, che ha già raccolto oltre 16mila likes. Nello scatto in bianco e nero, marito e moglie si abbracciano sorridenti, lasciando trasparire una complicità che non accenna a spegnersi. Nonostante siano riservatissimi, il loro amore si dimostra più forte che mai.

Anche Alessandro Cattelan, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto fare gli auguri di anniversario alla bellissima moglie. “Buon anniversario Ludo! Si ride e si litiga ma senza mai andare a dormire arrabbiati una volta in 7 anni“.