Maria De FIlippi è un caterpillar: distrutti tutti. E’ un massacro

Lo show serale di Maria De Filippi “caterpillar” sbaraglia in toto la concorrenza, è un gioco al massacro per le sue rivalità.

Ancora una volta a primeggiare sul luminoso trono della vittoria è la storica conduttrice Mediaset, Maria De Filippi. Lo scorso serale di “Amici 20“, sabato 17 aprile, con il suo grande bagaglio emotivo ed i suoi interminabili colpi di scena a suon di musica, ha stracciato la concorrenza. Assicurandosi la medaglia d’oro in termini di ascolti e non solo. Il celebre talent show italiano, che ha visto in quest’ultima annualità importanti presenze artistiche, tra cui quella di Loredana Bertè, Arisa, Lorella Cuccarini e molte altre ancora… Ha sancito il suo esordio nel lontano settembre 2001, e da allora il suo successo continua a rinnovarsi incontrastato. Ecco tutti i dati in merito alla serata di ieri.

Amici 20, Maria De FIlippi “caterpillar”: distrutti tutti, è un gioco al massacro

Al di là della manifesta approvazione del pubblico, visibile ad occhio nudo sui vari social esistenti in rete, secondo le stime ufficiali contrassegnate ed appena pubblicate sui dati Auditel, gli ascolti televisivi della scorsa prima serata non lascerebbero alcuno spazio ad eventuali dubbi.

“Amici – di Maria De Filippi”, dunque, è indiscussamente sul podio: con un totale di ben 5.784.000 telespettatori. E guadagnandosi inoltre una cospicua percentuale di share, pari al 27,6%. A seguire, per numero di ascolti, vi sarà la vicina ed “amica” Italia1. La riproposizione, infatti, che ha trasmesso la recente pellicola d’animazione belga, “Rex-Un cucciolo a palazzo”, aggiudicandosi il secondo posto con 1.165.000 spettatori, ed una fetta altrettanto importante di share del 4,5%.

Crollo, invece, per le altre realtà parallele sul piccolo schermo. La Rai, sul primo canale con “Sotto copertura“, con 2.875.000 spettatori e 13,6% di share. Sul secondo, con il duo “FBI”e “Blue Bloods” si accaparrerà 1.304.000 spettatori. Infine “Città Segrete” su RaiTre, con 2.307.000 spettatori e share fortunato pari al 10%. Grande discesa a seguire per Rete4, La7, TV8, e Nove che vanta in conclusione la sconfitta.