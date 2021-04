Attrice, opinionista e showgirl. Marina La Rosa è conosciuta nel mondo dello spettacolo per essere stata una delle concorrenti più amate della casa del Grande Fratello nella primissima edizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

Marina La Rosa è un’attrice, showgirl ed opinionista italiana. E’ famosa per aver partecipato alla prima edizione della casa del Grande Fratello andata in onda dal 14 settembre al 21 dicembre 2000, è stata una dei concorrenti più amati e seguiti durante il programma.

Grazie alla sua partecipazione al reality, alla simpatia che nutriva per il compianto Pietro Taricone e all’atteggiamento da “gatta morta” Marina La Rosa diventa velocemente famosa ed inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Inizia la sua carriera posando per un calendario della rivista Max e partecipa come opinionista a diversi programmi televisivi. Si mette a studiare recitazione per entrare nel mondo del cinema ed ottiene alcune parti in diverse fiction come Carabinieri, Un posto al Sole e Terra Nostra.

Fino al 2008 si cimenta come conduttrice ed è impegnata con Miss Muretto, In e Out e Vita in crociera.

Nel 2010 esce di scena per poi rientrarvi nel 2018 come opinionista di Mai dire Talk, nel 2019 partecipa come concorrente all’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE —-> Paola Barale parla del colpo di fulmine con una famosa attrice. Sono dolci parole “d’amore”

Una psicologa pronta per la terapia. Marina dispensa perle di saggezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

LEGGI ANCHE —-> Anna Tatangelo e la FOTO che ti lascia a bocca aperta: il costume esplode davanti – FOTO

Poche ore fa Marina La Rosa ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, i suoi follower (85,6 mila) la seguono sempre con grande interesse. Lo scatto la ritrae seduta su un lettino per terapia, in uno studio con alle spalle una libreria piena di libri.

Non tutti sanno che Marina è laureata in psicologia a non esercita come psicologa e per l’appunto ha scelto una didascalia decisamente in linea con i suoi studi universitari.

Marina scrive: “Il mondo si divide in psicotici e nevrotici. I primi credono che due più due faccia cinque. I secondi invece sanno che due più due fa quattro ma non si spiegano il perché. Terapia mood.. sto già in posizione!”

La frase non è passata inosservata e il pubblico del web le ha dato totalmente ragione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

I follower di Marina La Rosa sono totalmente concordi con la differenza psicologica che oggi pone alla loro attenzione la showgirl. Una riflessione profonda che fa il pieno di cuoricini anche di domenica.