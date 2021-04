La ballerina e il cantante sembrano essere arrivati a un punto di non ritorno e lo dimostrano delle parole inequivocabili. Ecco quali…

Nella scorsa puntata del talent show la bella Martina Miliddi ha dovuto abbandonare la scuola di Amici.

Dopo un percorso caratterizzato soprattutto dalle critiche di Alessandra Celentano e dalla sua voglia di riscatto è arrivato il momento degli addii.

Nella puntata in onda ieri la ballerina si è ritrovata al ballottaggio con Tancredi e Deddy: il primo ad essere salvato è stato il suo compagno di squadra. Al confronto finale è stata Martina a risultare la meno votata dai giudici e quindi tra le lacrime è uscita dalla scuola dopo diversi mesi.

Al momento dei saluti Aka7even non è intervenuto in alcun modo per consolare Martina, piuttosto prima ancora del verdetto era a dare sostegno a Deddy.

Questo ha lasciato intendere che la tormentata storia tra i due sia giunta al capolinea.

La frase inequivocabile verso Aka

A confermarlo è stata l’insegnante di Aka, Anna Pettinelli, che quando l’allievo si trovava in difficoltà nello scrivere le barre sulle note di Una donna per amico gli ha detto: “Le donne passano e tu ne sai qualcosa. Ora tu stai soffrendo…”.

I motivi? Sicuramente la rottura con la bella Martina che già nel corso della loro tormentata relazione aveva fatto soffrire il giovane cantante campano.

Martina infatti aveva prima rotto con Aka perché si era invaghita dell’altro allievo Raffaele e poi aveva stretto un’amicizia piuttosto intima con il ballerino Tommaso che li aveva fatti ulteriormente allontanare.

Ora sembra che tra i due sia finita definitivamente e questi segnali sono davvero inequivocabili.