Termina il match Milan-Genoa, valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle della gara.

Il Milan batte il Genoa per 2-1 a San Siro nella 31esima giornata di campionato. Il punteggio si sblocca dopo 13 minuti con la rete di Rebic che porta in vantaggio i padroni di casa. L’attaccante croato sfrutta un rimpallo dopo un calcio di punizione e di sinistro, dal limite dell’area, trova l’angolino giusto battendo Perin. Al 37’, il Genoa trova la rete del pareggio con Destro che incorna perfettamente il pallone su un calcio d’angolo dalla destra e mette il pallone alle spalle di Donnarumma. Nella ripresa, il Milan ripassa in vantaggio grazie ad un’autorete di Scamacca che colpisce involontariamente il pallone su un corner spendendolo nella propria porta.

Milan-Genoa: il tabellino e le pagelle della partita

Con il punteggio maturato a San Siro, i rossoneri rimangono al secondo posto in classifica a quota 66 punti con un vantaggio di quattro e cinque lunghezze rispettivamente su Juventus ed Atalanta, che si sfideranno alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra di Ballardini invece, rimane in tredicesima posizione ma a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Kalulu 6,5 (62′ Dalot 6), Kjaer 6,5, Tomori 6, Hernandez 6,5; Kessié 6,5, Bennacer 6 (73′ Tonali 6); Saelemaekers 5,5 (62′ Diaz 5,5), Calhanoglu 6 (88′ Krunic s.v.), Rebic 7; Leao 5,5 (62′ Mandzukic 6,5). A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Gabbia, Romagnoli, Castillejo, Meité, Hauge. Allenatore: Stefano Pioli 6.

Genoa (3-5-2): Perin 6; Goldaniga 6, Radovanovic 6,5, Masiello 6; Ghiglione 5,5 (57′ Biraschi 6), Strootman 6 (83′ Behrami s.v.), Badelj 6, Zajc 6,5, Cassata 6,5 (74′ Pandev 6,5); Destro 7 (57′ Pjaca 6), Scamacca 5 (74′ Shomurodov 5,5). A disposizione: Marchetti, Paleari, C. Zapata, Czyborra, Onguené, Melegoni, Rovella. Allenatore: Davide Ballardini 6.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della sezione AIA di Teramo.

Reti: 13’ Rebic (M), 37’ Destro (G), 67′ Scamacca (Autogol) (M).

Ammoniti: 26’ Goldaniga (G).

Espulsi: –

Note: 1’ e 3′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Rebic (M).

Dopo l’incontro di oggi, il Milan tornerà in campo mercoledì alle 18:30 per il turno infrasettimanale di campionato. I rossoneri si ritroveranno difronte al Sassuolo di De Zerbi ancora tra le mura amiche di San Siro. Il Genoa tornerà a Marassi per ospitare il Benevento, gara in programma mercoledì alle 20:45.